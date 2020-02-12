【武漢肺炎】公安部：不得擅自設限、勸返長期異地行駛的湖北車輛

﻿新型冠狀病毒感染的武漢肺炎疫情持續，2月11日，內地公安部下發《關於切實做好新冠肺炎疫情防控道路交通保障工作的通知》，要求對來自其他省份或車籍地為湖北等疫情重點區域但長期異地行駛，未途經疫情重點區域的車輛，除對車上人員防疫測溫等必要查驗外，不得擅自設限、勸返。

公安部指出，要按照「科學有序、依法依規」原則，積極會同相關部門研究改進疫情防控交通管控措施，科學構建防控網絡，紮實做好疫情防控交通保障，維護社會車輛正常通行。確需封閉高速公路出入口的，要履行審批手續並安排專人值守，確保疫情防控應急物資、生產生活物資運輸車輛通行無阻。

新型冠狀病毒肆虐，內地不少城市和村莊攔截湖北車輛進入。（網上圖片）

通知強調，要提請和推動完善分類管控措施，對來自湖北等疫情重點區域的車輛，按照疫情防控需要和現有規定妥善處置；對來自其他省份、或者車籍地為湖北等疫情重點區域但長期異地行駛，未途經疫情重點區域的車輛，除對車上人員防疫測溫等必要查驗外，不得擅自設限、勸返。

通知還要求，要嚴格落實疫情防控應急運輸各項交通保障措施，結合實際優化服務保障民生的措施。要向社會公布應急運輸保障服務電話並確保24小時暢通，及時提供應急運輸服務，協調解決駕駛人反映的困難問題。

（公安部）