【武漢肺炎】為感謝天津醫療隊　湖北兩景區對醫護和天津市民免費

新型冠狀病毒導致的武漢肺炎疫情持續蔓延，內地一些省份相繼派出醫療隊赴重災區湖北省支援。疫情嚴峻的湖北恩施土家族苗族自治州（下稱恩施州），亦迎來天津等地的支援隊伍。 為了表達對醫療隊支援抗疫的感謝，2月10日、11日，恩施梭布埡景區和恩施地心谷景區相繼發布公告，宣布對全國醫護人員和天津市民免門票開放。

圖為天津支援湖北恩施醫療隊。（網上圖片）

根據《省際對口支援湖北省武漢以外地市新型冠狀病毒肺炎防治工作方案》，天津市對口支援恩施州。上述兩景區宣布，為表達恩施對天津市民及全體醫護人員的感謝，決定自2020年恢復營業起至2020年12月31日，針對天津市民（憑身份證）和全國所有醫護人員（憑資格證）實行旅遊門票全免政策。

另外，此前網上亦傳言，因貴州對口支援恩施州，恩施地心谷景區於10日發布公告，宣布對貴州省市民（憑身份證）實行旅遊門票全免政策。對此，地心谷景區負責人證實消息，並承諾這項政策承諾依舊有效。

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據網上介紹，恩施石門河地心谷景區屬世界珍奇高山喀斯特岩溶嶂谷地貌，以「古、幽、險、奇」而著稱，尤其春日的景區植被茂密，「地質景觀鬼斧神工，讓人頓生時空穿越之感」；而梭布埡石林景區則是中國第二大石林、國家4A級旅遊景區，擁有大小共100多個經典的自然景觀。

（恩施日報）