【武漢肺炎】疑似感染卻久未等到核酸檢測　武漢70歲老人跳樓身亡

﻿新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續擴散，內地有部份出現疑似感染症狀的病患未得到及時確診及收治。 據經濟觀察網報道，武漢一名身患尿毒症的70歲老人，疑似感染新型冠狀病毒後，多間醫院拒絕為其透析；又因遲未等到核酸測試，而難以確診新型肺炎並入院治療。這名老人最終跳樓身亡。

據報道，這名老人的兒子梁鑫向記者透露，父親於2月10日下午3時左右，從位於9樓家中的露台跳下，當場身亡。約20分鐘後，警方、救護車及法醫到達現場。經法醫鑑定，梁父並非死於他殺。

核酸測試目前仍是確診感染新型冠狀病毒的重要手段。（資料圖片）

梁鑫透露，其父罹患尿毒症5年來，一直在礄口區的中山醫院進行透析治療。1月27日，梁父在湖北省中山醫院透析時出現發燒症狀，懷疑此前在醫院治療期間可能被周圍患者感染，便在醫院發熱門診檢查，電腦斷層結果顯示，梁父雙肺有片狀模糊影，雙肺感染或少許肺水腫。

及後，中山醫院醫生告訴梁鑫，因其父疑似感染新型冠狀病毒，醫院不再給他做透析，建議去普愛醫院。幾經輾轉，6天後，其父終於在普愛醫院進行1次透析，但被告知若要在該院繼續治療，必須先確診新型肺炎。然而，他向社區、街道反映父親的病情，希望能加急處理，卻只得到「疑似病例只能居家隔離」、「在走流程中」的回應。

梁鑫說，其父是重症尿毒症患者，每周需透析3次。由於不及時做透析，體內水份無法排出，連續7天吃不下飯，腹瀉不止，奄奄一息。「普通病人在家隔離1至2周沒有問題，但重度尿毒症不是普通病人，做不了透析會死。」由於社區一直未能為其進行核酸測試，梁父此後連續8天未能透析，釀成跳樓自盡的慘劇。

湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強10日在記者會上表示，武漢市的目標是周二（11日）完成所有疑似患者檢測的清零。（央視）

值得一提的是，就在老人跳樓身亡的當天（2月10日），湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強還在記者會上宣示，武漢市的目標是11日完成所有疑似患者檢測的清零。不過在新浪微博的「肺炎患者求助」話題頁面內，仍有大批身處武漢的網民發布求助訊息，指自己或親友還在排隊等核酸檢測，或急需住院治療。不少人並留言控訴，各種訴求已上報到社區，卻仍然未有得到回應，眼看患者一天一天拖成了危重病人，感覺已經「走投無路」。

（經濟觀察網）