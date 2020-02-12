【武漢肺炎】韓國引世衛稱台現社區感染　台媒：世衛已澄清未講過

武漢肺炎疫情蔓延全球。韓國政府於2月11日召開記者會，公開呼籲韓國民眾避免到新加坡、泰國、越南、馬來西亞、台灣和日本旅遊訪問，稱上述地區「被世衛確認有社區傳播」。不過，台灣中央流行疫情指揮中心當晚召開記者會，強調台灣沒有爆發社區感染。 據台灣中央社報道，世界衛生組織（WHO）今天（12日）接受該社查詢時澄清，未曾表示台灣、日本等出現社區感染。報道強調，這說明韓國政府的有關說法與事實不符。

韓國中央應急處置本部副本部長金剛立11日在記者會上表示，政府建議公民避免前往受新型冠狀病毒疫情波及的新加坡、日本、馬來西亞、越南、泰國、台灣，以免病毒流入境內。金剛立指出，上述國家地區9日被WHO列為確認社區傳播的地區，有鑑於病毒傳播可能性較大，建議公民謹慎評估前往。

台灣中央社報道，世衛發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）今天上午答覆該社查詢，否認世衛曾在2月9日說過將台灣等6地列為有社區傳播的地區。

台灣外交部發言人歐江安此前表示，尊重韓國政府因應新型冠狀病毒採取相關必要措施，但韓國中央應急處置本部在記者會上指台灣爆發社區感染，與事實不符。對於韓方的錯誤認知，外交部及駐韓國代表處表示遺憾，並將積極洽請韓方更正。

（綜合報道）