【武漢肺炎】成都女4次核酸檢測均陰性　醫生換方式再測終確診

新冠肺炎疫情嚴重，不僅出現核酸檢測「假陰性」的情況，甚至有患者多次檢驗才被驗出陽性。 近日，成都一名女子確診感染新冠肺炎，該名患者此前4次核酸檢測均呈陰性，之後醫生通過支氣管肺泡灌洗術採樣後，第5次才呈陽性。

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1月26日，49歲的四川成都人李麗（化名）和丈夫在攀枝花與友人聚餐，並於1月30日返回成都。回成都後，兩夫妻得知聚餐中有一人被確診為新冠肺炎，隨後便在家中進行自我隔離。

2月2日，李麗的丈夫經核酸檢測為陽性，被確診為新冠肺炎，立即被隔離收治。李麗作為密切接觸者，且有發燒，也立刻隔離觀察，期間進行了2次核酸檢測，但檢測結果均為陰性。

觀察期間，李麗再次發燒，首次到成都市第一人民醫院就診，做了電腦掃描檢查，顯示雙肺下葉感染，是病毒性肺炎表現，血常規改變也符合病毒感染相關指標。經醫院多名專家會診，結合李麗的流行病學、臨床表現、影像學檢查等考慮為新冠肺炎疑似病例，立即收住隔離病房。

成都市第一人民醫院的醫生為李麗做了支氣管肺泡灌洗，取樣檢查，最終確診其感染新冠肺炎。（《紅星新聞》）

李麗隔離治療期間，又進行了2次核酸（咽拭子）檢測，結果仍呈陰性。其後醫生為李麗做了支氣管肺泡灌洗，取樣檢查。2月9日，李麗被確診為新冠肺炎，被送往成都市公共衛生臨床醫療中心救治。

成都市第一人民醫院王永生副院長說，現在對新冠肺炎的認識仍不完全清楚。正是因為這個原因，為了盡最大努力避免漏診，醫院迅速出了一份《實操指南》，「把部分新冠肺炎病例不發熱、核酸檢測有可能出現陰性」等情況納入醫護人員的日常實操中。

資料顯示，支氣管肺泡灌洗術是在纖維支氣管鏡檢查基礎上發展起來的一項新技術，是利用支氣管鏡向支氣管肺泡內注入生理鹽水並隨即吸出，收集肺泡表面有效液體，檢查其細胞成分和可溶性物質的一種方法。

（央視/《成都商報》）