解放軍軍機繞台　美國務院：北京「應停止脅迫台灣」

解放軍機2月9日、10日連兩日繞台，大陸國台辦指出，是為警告台獨，防止台美勾連新動作。 美國國務院美東時間2月11日強調，美方對於兩岸和平、穩定有着深切利益，呼籲北京立即停止脅迫台灣。 台灣總統府2月12日感謝美國行政與立法部門的支持，稱相信台美關係會持續緊密、良好發展。

美國國務院指出，美方對兩岸和平、穩定有着深切利益，台海兩岸都應了解其重要性，並努力建立讓兩岸和平、穩定能持續的基礎。美國國務院強調，北京企圖片面改變台海現狀的作法有害，對區域穩定沒有助益，也破壞數十年來促使和平、穩定及發展的架構，呼籲「北京應立即停止脅迫行徑，與台灣民選政府恢復對話」，任何企圖以非和平方式解決台灣未來的作法，美國都將「嚴重關切」。

美國國務院的回應，是繼前一日美國眾議院外委會在Facebook的貼文後，美方針對解放軍軍機繞台更直接的回應，美國眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）美東時間2月10日於美國眾議院外委會臉書貼文表示，很高興歡迎「台灣副總統當選人」賴清德上週的拜訪，雙方討論擴大、深化台美間的「夥伴關係」，以及台灣參加國際組織的重要性，尤其該貼文還附上兩張照片，身後中華民國旗與美國國旗並立，格外引人注目。

台灣總統府發言人丁允恭則表示，感謝美國行政與立法部門對台灣的堅定支持，相信台美關係會持續緊密、良好發展，「同時，我們也相信，任何威脅台灣安全、破壞區域穩定和平的行為，都不會為國際社會所接受」。