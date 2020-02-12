【兩岸關係】解放軍一連兩天繞台　美軍今派軍機沿台海中線飛行

時值新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，解放軍日前一連兩天派出多架軍機經巴士海峽進入西太平洋執行遠海長航訓練，其中一次更短暫越過海峽中線，惹來台灣軍機應對攔截、廣播驅離。 據台灣傳媒報道，美國空軍兩架MC-130J特戰運輸機周三（12日）沿台灣海峽中線由北向南飛行，台灣國防部回應指軍方有全程掌握。

解放軍此前在周日（9日）出動殲11戰機、空警500預警機、轟6轟炸機等多架軍機，上午經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道再飛返原駐地，以執行遠海長航訓練。台灣軍方其後派出F16戰機掛載實彈緊急升空伴飛。

美國空軍兩架MC-130J特戰運輸機周三沿台灣海峽中線由北向南飛行。（Twitter）

解放軍翌日再有類似的行動，同樣在上午出動多架軍機經巴士海峽進入西太平洋後，再循原航線飛返駐地。解放軍在第二次行動期間，被指戒護轟6轟炸機的戰機，曾短暫踰越海峽中線。台灣軍方見狀就以空中偵巡戰機應對、攔截，並實施廣播驅離。

及至周三，專門追蹤飛機動向的Twitter帳號「飛機守望（Aircraft Spots）」表示，兩架美軍MC-130J特戰運輸機，當天自日本沖繩美國嘉手納空軍基地起飛後，沿台海中線由北向南飛行。國防部發言人史順文少將事後表示，台軍對台灣周邊海、空域動態均能充分掌握與即時應處，維護區域穩定與確保國家安全。

（中央社）