【武漢肺炎】湖北單日出院數首破千　重症和危重病患數據稍有回落

﻿新冠肺炎疫情持續，重災區湖北採取疫區封鎖隔離措施至今已有24天。值得一提是，內地周日（16日）單日出院1425宗，創下新高；其中，湖北地區單日出院數首次破千（1016宗），較前一日大幅提高2成。 另外，湖北每日現有重症和危重病患自2月3日以來，呈持續上漲趨勢，但16日稍有回落。不過，武漢負責收治重症和危重病患的多間定點醫院，依舊存在床位緊張情況。

圖為湖北及全國除湖北外每日新增出院數。（觀察者網）

事實上，武漢大學中南醫院副院長、武漢客廳方艙醫院副院長李志強15日曾受訪表示：最近幾天應該會是收治輕症患者的方艙醫院出院的第一波高峰期。因為自2月7號正式收治病人，已過去一周時間。很多病人經過治療後，都處於穩定再到恢復的狀態，等幾天內幾項檢測客觀指標達標後就會達到出院標準。

另外，湖北衛健委在每天的疫情數據統計中，公布的目前在院重症及危重症病例數，自2月3日以來呈現上漲趨勢。16日湖北地區仍有8024例重症以及1773例危重症患者在定點醫院接受治療，但兩項數據皆較15日稍有回落。

從床位使用情況來看，2月16日武漢有12間定點醫院處於「超負荷運作」狀態，即使用床位數大於開放床位數，而多間醫院的床位數又顯示有剩餘。火神山和雷神山兩間「加急改建」的定點醫院目前開放1574個床位，兩間醫院均已飽和。

國家衛健委數據顯示，2月16日，全國新增確診病例2048例，其中湖北1933例——兩項數據均結束早前的「4連降」；全國除湖北外出院數較前一天有所下滑，為409例。但單日出院數和單日新增確診數之比為3.6:1，比例較前一日持續擴大。

（觀察者網）