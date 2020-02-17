【亞非蝗禍】蝗蟲或隨季風飛入雲南　專家：提高警惕就能做好防控

沙漠蝗（Schistocerca gregaria）大軍肆虐東非，並進一步蔓延至巴基斯坦及印度等國，對肯亞、索馬里、巴基斯坦、印度等地造成嚴重的農業災難。聯合國糧農組織（FAO）更向全球預警，希望全球高度戒備當前正在肆虐的蝗災，防止被入侵國家出現糧食危機。 數以千億計的蝗蟲入侵印巴，位置已逼近中國國境線。對此，中國農科院有專家表示，蝗災飛至西藏的影響不大，但有可能在5、6月隨季風進入雲南，其遷飛路線提醒中國，需要加強對西南邊境地區的蝗災監測。

蝗蟲入侵印巴，位置已逼近中國國境線。專家分析，蝗蟲也許會於今年年中，隨季風進入雲南。（央視新聞）

中國農業科學院植物保護研究所研究員張澤華指出，沙漠蝗蟲在往年的5、6月份才會遷飛至巴基斯坦和印度，今年蝗災之所以提前發生，是因為去年較多的蝗蟲在巴基斯坦和印度交界處留下了蟲卵，當地孵化的沙漠蝗蟲使今年蝗災提前到來。

據其分析，就目前發生在中國鄰國巴基斯坦和印度的蝗災來看，主要是剛孵化的弱蟲，暫時越不過青藏高原，即便過一段時間長成成蟲後可能飛至西藏，但西藏海拔高，還不會對中國農業產生太大影響。

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張澤華亦提到，根據以往的遷飛路線，今年起始於非洲的蝗群依然會在5、6月份抵達巴基斯坦和印度一帶，與當地孵化的蝗蟲合流後，將進一步擴散至印度全境、孟加拉國和緬甸，而那時恰逢中國的季風季節，蝗蟲也許會隨季風進入雲南。

中國歷史上的蝗災主要發生在西北地區的草原地區，或從蒙古、中亞地區傳入，在中國的史料中，尚未有發生沙漠蝗蟲危害的記載。張澤華認為，此次沙漠蝗蟲的肆虐和遷飛路線提醒中國，需要加強對西南邊境地區的蝗災監測，「以前防控蝗災只關注中國的北大門和西大門，現在還需要加上南大門。」

西北農林科技大學教授張顯則表示，中國在化學殺蟲、噴灑藥劑等方面的滅蝗技術已經比較成熟，只要提高警惕，密切關注蝗蟲動向，及時發現，及時處置，是能夠做好防控的。

早前報道，農業農村部種植業管理司植保植檢處表示，國內大面積暴發蝗災風險很低。正密切跟踪境外蝗災動態，同時安排雲南、西藏等省區加強邊境的蝗蟲監測，嚴防遷入危害。

（中新社）