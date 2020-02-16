【亞非蝗禍】蝗蟲逼近中國國境　農業農村部：爆發蝗災風險很低

沙漠蝗（Schistocerca gregaria）大軍肆虐東非，並進一步蔓延至巴基斯坦及印度等國，對肯亞、索馬里、巴基斯坦、印度等地造成嚴重的農業災難。聯合國糧農組織（FAO）更向全球預警，希望全球高度戒備當前正在肆虐的蝗災，防止被入侵國家出現糧食危機。 蝗蟲入侵印巴，位置已逼近中國國境線，有人擔心蝗災會否對中國造成危害。對此，農業農村部表示，沙漠蝗對中國的危害概率很小，國內大規模爆發蝗災風險很低。

蝗蟲入侵印巴，位置已逼近中國國境線。（央視新聞）

農業農村部種植業管理司植保植檢處表示，近年來，中國蝗蟲監測預警和防治能力不斷提升，防治技術水平屬於世界領先水平，防蝗藥械儲備充足，國內大面積暴發蝗災風險很低。

目前，農業農村部正密切跟踪境外蝗災動態，同時安排雲南、西藏等省區加強邊境的蝗蟲監測，嚴防遷入危害。

另據官方《央視新聞》引述專家指出，中國史料中尚未發生沙漠蝗危害記載，且考慮到中國邊境地區崑崙山脈和喜馬拉雅山脈阻隔，蝗蟲很難越過高海拔的寒冷地區。中國西藏南部和雲南西部邊境與尼泊爾和緬甸沙漠蝗發生區毗鄰，隨季風可能有少量遷入中國，但危害的概率很小。

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中科院專家：不會對中國形成嚴重威脅

中國科學院院士、河北大學校長、生態和昆蟲學家康樂接受《中國科學報》時亦指，中國不是沙漠蝗的分布區，沙漠蝗不會對中國形成嚴重威脅。

他表示，中國曾是世界上遭受蝗災最嚴重的國家，但上世紀50、60年代經過治理，蝗區面積已大幅度縮小，種群密度長期控制著較低水平。在過去的40多年來，雖然在局部地區蝗災時有發生，但是沒有形成遷飛危害和嚴重的經濟損失。

康樂又說，中國開發的真菌生物農藥和群聚拮抗劑可以應用到非洲和「一帶一路」相關國家。實際上，中科院已經與非洲科學院和有關國家的科學家取得了聯繫，正在洽談合作事宜。

（中國科學報／央視）