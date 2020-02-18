【武漢肺炎】湖北17日新增病例1807例死亡93例　累計病例59989例

據湖北省衛健委2月18日通報，2月17日0時至24時，湖北新增確診病例1807例，新增病亡93例，累計確診59989例。

其中：武漢市1600例、鄂州市65例、孝感市41例、荊州市36例、天門市15例、十堰市14例、仙桃市13例、隨州市11例、宜昌市9例、襄陽市8例、咸寧市7例、潛江市3例、黃石市2例、恩施州1例、黃岡市核減3例、荊門市核減15例。

此外，新增病亡93例，其中：武漢市72例、黃岡市6例、黃石市5例、孝感市5例、襄陽市1例、荊州市1例、鄂州市1例、隨州市1例、天門市1例。

新增出院1223例，其中：武漢市761例、黃岡市103例、孝感市74例、隨州市58例、荊州市34例、襄陽市31例、宜昌市30例、咸寧市23例、鄂州市21例、十堰市18例、天門市16例、仙桃市14例、荊門市11例、黃石市9例、恩施州9例、潛江市9例、神農架林區2例。

截至2月17日24時，湖北省累計報告新冠肺炎病例59989例，其中：武漢市42752例、孝感市3320例、黃岡市2828例、荊州市1537例、鄂州市1339例、隨州市1278例、襄陽市1163例、黃石市985例、宜昌市904例、荊門市900例、咸寧市868例、十堰市626例、仙桃市544例、天門市500例、恩施州250例、潛江市185例、神農架林區10例。

累計治癒出院7862例。累計病亡1789例，其中：武漢市1381例、黃岡市84例、孝感市75例、荊州市38例、鄂州市36例、荊門市33例、隨州市25例、宜昌市24例、襄陽市21例、黃石市20例、仙桃市19例、天門市11例、咸寧市10例、潛江市6例、恩施州4例、十堰市2例。

目前仍在院治療41957例，其中：重症9117例、危重症1853例，均在定點醫療機構接受隔離治療。現有疑似病例4194人，當日新增788人，當日排除1370人，集中隔離4062人。累計追蹤密切接觸者199322人，尚在接受醫學觀察69270人。