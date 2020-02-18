【武漢肺炎】中國新增病例減少　世衛：要解讀趨勢仍言之過早

中國提供的最新冠狀病毒感染者數據顯示，新增病例有所減少。世界衛生組織（World Health Organization）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月17日認為，對於疫情的演化，每一種情況都有可能發生。

譚德塞表示，中國發表的一篇關於4.4萬多例確診病例的論文，提供了對感染者年齡範圍、疾病嚴重程度和死亡率的深入了解。

譚德塞說：「數據還顯示新病例數量有所下降」，「對於趨勢的解釋必須非常謹慎。隨着新人口受到影響，趨勢可能會改變。」他認為，現在判斷這種下降會否持續還言之過早，並指每一種情況都有可能發生。

世衞緊急事故專家瑞安（Mike Ryan）表示，真正的問題是中國以外是否出現嚴重的社區傳播，但目前仍未出現。他指，在中國重災區武漢市和湖北省其他地區，每10萬人有4人感染病毒，爆發嚴重並有機會增多，但湖北省外只有很小部份人受疫情影響。

瑞安指，如果因為有機會接觸到病原體，就中斷所有郵輪活動，反問是否要停駛全球的巴士。他認為，「零風險」並不存在，認為對於郵輪和會議作出決定時要根據確鑿的證據。譚德塞也呼籲根據公共衛生科學和證據採取相稱的措施，全面措施或並無幫助。