【武漢肺炎】廣西女欲買口罩義捐被騙　付18萬元後竟只得6個口罩

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，個人防護用品有價有市，其中最為稀缺就是口罩。 其中在廣西柳州鹿寨縣，市民王女士打算斥資收購一批口罩用作義捐，未料竟遇上騙徒，最終花費超過18萬元（人民幣．下同）後只換6個口罩，變相每個口罩的價格高達3萬元，堪稱「天價」。

「帥杰」用影片向王女士證明自己擁有貨源，且價格低廉。（看看新聞）

涉嫌詐騙王女士的男子「帥杰」。（看看新聞）

據內地傳媒報道，王女士於2月2日在網上發文，內容為「急需5000個口罩義捐，有渠道的聯繫我」，當天就獲曾有業務往來的男子「帥杰」主動聯絡，稱有貨源，且價格低廉。王女士不疑有詐，隨即轉帳1.5萬元，訂購三種不同類型的口罩共計5000個。

王女士付錢後想起與帥杰不相熟，想要取消交易，帥杰亦應要求退錢，又坦言自己只是好心幫忙。帥杰的「欲擒故縱」手法令王女士疑心盡消，再次付錢購買口罩。王女士的朋友得知帥杰有貨源後，亦透過王女士向帥杰付錢購買口罩及其他個人防護用品。王女士在2月2日至2月6日的短短4日間，先後共向帥杰支付超過18萬元。

王女士共收到3個包裹，但每個包裹中只有2個口罩，換言之一個口罩的價格高達3萬元。（看看迎聞）

及至2月7日，王女士收到帥杰寄來的3個包裹，結果每個包裹只有2個口罩。最終王女士花費超過18萬元，竟只買到6個口罩。目前警方已受理報案，並鎖定一名疑犯。

（南國早報）