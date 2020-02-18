【武漢肺炎】國務院決定：為減輕疫情影響　階段性減免企業社保費

國務院總理李克強2月18日主持召開國務院常務會議，會議指出，為減輕疫情對企業特別是中小微企業的影響，使企業恢復生產後有個緩衝期，決定階段性減免企業社保費，企業還可申請緩繳住房公積金。

李克強主持召開國務院常務會議。（資料圖片）

會議指出，當前統籌抓好疫情防控和經濟社會發展，一項迫切任務是穩就業。穩就業就必須穩企業。會議確定，階段性減免企業養老、失業、工傷社保繳費，以減輕疫情對企業特別是中小微企業的影響，使企業恢復生產後有個緩衝期。除湖北外各省份，從2月到6月可對中小微企業免徵上述3項費用，從2月到4月可對大型企業減半徵收；湖北省從2月到6月可對各類參保企業實行免徵。

會議還提出，6月底前，企業可申請緩繳住房公積金，在此期間對職工因受疫情影響未能正常還款的公積金貸款，不作逾期處理。

會議強調，實施上述政策，考慮了社保基金結餘等情況，可確保養老金等各項社保待遇按時足額發放。

會議確定，要指導各地合理確定復工復產條件。（資料圖片）

指導各地合理確定復工復產條件

會議還確定，要抓緊出台科學分類的復工復產防疫指南，指導各地合理確定復工復產條件。做好重點群體就業工作。有序組織農民工返崗，除疫情嚴重和擴散風險高的地區外，糾正限制勞動者返崗的不合理規定。抓緊制定高校畢業生延期錄用報到方案，加大網上招聘力度。抓緊出台對個體工商戶的支持政策。

會議指出，保障失業人員基本生活。確保失業保險待遇按時足額發放。支持疫情嚴重地區開發臨時公益性崗位，運用失業保險基金向失業人員發放失業補助金。

（央視）