【武漢肺炎】武漢新書記王忠林：再有居家患者就問責區委書記區長

2月18日，新任湖北省委常委、武漢市委書記王忠林對武漢基層暗訪，此後在市新冠肺炎疫情防控指揮部召開視頻例會。王忠林在會上指，19日是武漢市拉網清底大排查的最後一天，各區要確保沒有居家的確診和疑似病人，如果再發現一例，就拿區委書記、區長是問。

王忠林在會議上播放了一段視頻顯示，武漢部分社區沒有按照規定要求管住管嚴；一些市民防疫意識還比較淡漠。他稱，群眾發動不起來，打一場人民戰爭是不可能的，只有居民都參與進來了，才能真正把社區當成自己的家園。王忠林要求，各區封控管理一定要嚴格，同事，物流配送要完善，下派幹部要統一管起來，參與社區工作，積極發動群眾。

2月18日，武漢青山區工人村街道青和居社區居民接受排查。（新華社）

此前，原武漢市委書記馬國強曾在10日宣稱，武漢人數排查達99%，遭到大量武漢網民駁斥，「我們都是那1%嗎？」2月16日，王忠林上任後，有部署開展為期3天的集中拉網式大排查。

19日是武漢市拉網清底大排查的最後一天。王忠林要求：各區要作出承諾，確保沒有居家的確診和疑似病人，「不能不當回事，人命關天，如果再發現一例，就拿區委書記、區長是問。」

王忠林說，在核酸檢測上還要持續加力，加大組織力度，儘快調配檢測力量，要確保20日前完成臨床確診病例、疑似患者、密切接觸者、發熱病人核酸檢測。對於核酸檢測呈陽性的，該收治的收。

（長江日報）