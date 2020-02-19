【武漢肺炎】內地口罩產能利用率達110%　粵滬企業復工率逾50%

國務院聯防聯控機制今日（19日）下午3時召開新聞發布會，介紹有序推動各類企業復工復產和穩崗就業工作情況。

與會嘉賓包括：國家發展改革委運行局二級巡視員唐社民、人力資源社會保障部失業保險司司長桂楨、人力資源社會保障部就業促進司副司長宋鑫、國家衛生健康委職業健康司司長吳宗之、國資委宣傳局局長兼新聞發言人夏慶豐、中國疾控中心研究員李濤。

記者會由國家衛健委新聞發言人米鋒主持。

記者會現場。（01直播截圖）

人社部：重點關注湖北高校畢業生就業問題

有記者提問，在疫情影響下人社部門將如何促進高校畢業生的就業？對湖北地區的畢業生是否有更優惠的措施？

宋鑫回應稱，今年高校畢業生數量將創歷史新高，達到874萬，就業任務很重。受疫情影響，畢業生求職面臨不少困難和不便，一些尚未落實工作的畢業生更是焦慮重重。人社部正會同有關方面抓緊完善就業支持舉措，千方百計助力畢業生平安順利就業。這部分工作可以概括為「五個一」：

啟動一項問卷調查，會同教育部開展畢業生狀態和心態調查，瞭解疫情影響下畢業生面臨的急迫困難和問題，儘快研究推出精准性的政策措施。 組織一系列網絡招聘活動，會同國內影響較大的人力資源服務機構，設立畢業生就業專區，增加行業化、特色化招聘，提供一大批有針對性的就業崗位。 推出一批在線職業指導課程，組織公共就業服務專家，解答畢業生求職就業關心的問題，提供職業指導和心理輔導。 增加一些線上可以辦理事項，公共就業人才服務機構將延長報到接收時間，盡最大努力為高校畢業生辦理就業協議簽訂和報到手續等提供便利。引導用人單位適當延長招聘時間、推遲體檢和簽約錄取。 開展一系列就業創業政策推介活動，指導各地發布政策服務清單，擴大基層就業、企業吸納、貸款貼息、稅收優惠、靈活就業等政策的知曉面，確保政策落地生根見效，讓高校畢業生能夠得到實惠。

這次湖北受疫情影響嚴重。對湖北高校畢業生的就業問題，人社部將重點予以關注，實施必要的就業促進舉措，加大線上崗位投送力度，拓展畢業生擇業渠道，增加就業機會。

人力資源社會保障部就業促進司副司長宋鑫。（01直播截圖）

人社部：成立農民工復工「點對點」服務協調組

幫助農民工返崗是一個重要的環節，宋鑫表示，人社部已成立了農民工返崗復工點對點服務協調組，幫助農民工安全有序返崗。地方人社部門通過官網、官微第一時間發佈企業開工信息、復工信息、防疫要求，並指導企業通過各種方式向農民工通報有關情況。依託基層的公共志願服務機構、勞務工作站、微信小程序等動態掌握農民工返崗等需求信息，提供出行指導，避免盲目外出。

對成規模、集中性返崗的勞動者，會同相關部門開通專車專列等，努力實現「出家門上車門，下車門進廠門」。比如，四川和浙江建立了聯動機制，採取點對點方式開通長途客運和火車專列，2月17日1000名返崗工人已經抵達杭州。雲南、貴州等勞務輸出省份和東部的浙江、廣東也建立了會商機制，開通了專列專車。

國家發展改革委運行局二級巡視員唐社民。（01直播截圖）

發改委：廣東上海等經濟大省市復工率逾50%

關於目前全國企業復工復產的情況，唐社民表示，從區域來看，廣東、江蘇、上海等一些經濟大省（市）規模以上的工業企業復工率超過50%；從企業看，大型企業相對中小企業復工復產進度快，上遊行業和資本技術密集型企業相對下遊行業和勞動密集型企業進度更快；從行業看，涉及疫情防控相關物資的復工復產成效比較明顯，比如口罩最近幾天的產能一直在100%以上，2月17日的產能利用率達到110%。

另外37家重點監測的糧油加工企業已經復工36家，有色金屬行業重點企業復工率達到80%，煉油行業復工率超過60%。企業在復工復產過程中，特別中小企業、小微企業還面臨著很多問題，比如返崗工人不足、交通物流不暢、產業鏈配套難等等問題，有關方面也都在積極地想辦法，幫助企業解決這些難題。

重點做好以下三個方面的工作：

一是按照實事求是的原則指導各地區根據疫情情況依法依規、科學合理，採取有針對性的措施在有效防控疫情的基礎上有序推進復工復產。 二是加快組織員工有序返崗，保障企業正常的融資需求，優先暢通貨物運輸，做好要素保障。 三是落實收費公路暫免通行費的政策，階段性減免社保費，實施企業緩繳住房公積金政策，切實降低企業生產經營成本，促進復工復產。

國家衛健委新聞發言人米鋒。（01直播截圖）

衛健委：新增確診病例總數連續15天下降

據米鋒通報，截至2月18日24时，除湖北以外，全國新增確診病例56宗，新增疑似病例589宗，新增死亡病例4宗，重症病例減少40宗。新增確診病例總數已連續15天下降，新增死亡病例數一直保持在較低水平。

此外，湖北除武漢以外地區新增治癒出院病例已連續4天大於新增確診病例；同時2月13日至今新增確診病例數呈顯著下降，累計確診病例數增幅趨於平緩，說明隨著各項防控措施的落實和全國對口醫療支援力量的加強，湖北省疫情得到較好控制，治癒率不斷提高。