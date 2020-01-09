【新疆再教育營】訪非期間再回應爭議　王毅：是反分裂反暴恐問題

外交部長王毅應邀於1月7日至13日對埃及、吉布提、厄立特里亞、布隆迪、津巴布韋進行正式訪問。當地時間1月8日，王毅在開羅同埃及外長共同會見記者時，再度回應新疆事務相關的熱點話題。 王毅強調，新疆事務是中國的內政，新疆地區發生的問題，「根本不是甚麼人權和宗教問題，而是反分裂和反暴恐問題。」

面對外界質疑，中共官方曾罕見公布了諸多新疆恐怖襲擊畫面。（新華社）

王毅說，「過去一段時間，新疆自治區飽受恐怖主義和極端思潮侵害。暴恐勢力在新疆策劃實施了幾千起恐怖事件，造成數千名無辜民眾傷亡。為了維護新疆各族人民包括穆斯林群眾的安全，新疆自治區政府一方面堅決打擊一切形式的恐怖行徑，另一方面設立職業技能教育培訓中心，通過教育的方式，挽救受到極端思潮侵蝕的人員，從源頭上剷除恐怖主義產生的土壤。這一舉措響應了聯合國在《防止暴力極端主義行動計劃》中提出的利用發展、教育等資源遏制極端思潮的號召，也借鑑了包括埃及、沙特、阿聯酋以及美國、法國等世界上許多國家的既有做法，是完全合法的，也是一種正在被廣泛認同的預防性反恐。」

王毅表示，「這些舉措取得了良好成效。近3年來，新疆沒有再發生任何一起新的暴恐案件。目前，教培中心的參訓學員已經全部結業，並且都在政府幫助下找到了穩定的工作，過上了安寧生活。安全形勢的轉好為新疆的發展提供了堅實保障。3年來，新疆自治區的人均收入年均增長8%以上，超過中國其他省區市的平均增幅；新疆的貧困發生率從3年前的22%下降到6.5%，2019年將和中國其他省份同步實現徹底脱貧。2018年新疆共接待境內外遊客超過2億人次，大幅增長42%。新疆的宗教自由得到充分保障，清真寺已發展到2.4萬多所，平均每530名穆斯林民眾就擁有一座清真寺，這一比例超過許多穆斯林國家。事實證明，新疆自治區政府所做的努力，不僅維護了新疆人民的生命安全，保障了民眾的宗教和信仰權利，也對國際反恐事業作出了重要貢獻，更為去極端化的全球努力積累了有益經驗。」

王毅說，「希望大家看清的是，目前打着所謂人權和宗教旗號攻擊中國新疆問題的一些西方勢力，恰恰是來自最不尊重伊斯蘭文明、不斷在中東等地區挑起戰爭並造成大量無辜穆斯林民眾傷亡的國家。他們攻擊中國的目的，就是要搞亂新疆，阻遏中國的整體發展進程，同時也是要挑撥和破壞中國同伊斯蘭世界的關係，用心可謂險惡至極。我們已經看到，包括埃及在內的廣大伊斯蘭國家並沒有被這些人的謊言所矇蔽，而是主持公道，同中國人民站在一起。2018年7月，51個國家共同致函聯合國人權理事會主席和人權高專，支持中國新疆自治區採取的政策，其中28個是伊斯蘭合作組織成員。中國有句俗話，叫做『眼見為實』，截至目前，已經有91個國家和地區的70多個團組共1,000多人相繼訪問了新疆，親眼看到新疆地區的真實情況，紛紛稱讚新疆的去極端化舉措值得肯定和借鑑。埃及是伊斯蘭大國，中方歡迎埃及朋友包括穆斯林宗教團體多去新疆走一走、看一看，你們將會看到一個欣欣向榮、和諧安寧的新疆。」

一直以來，被西方國家稱為「再教育營」的新疆教培中心受到諸多質疑，美國多次就此指責中國。此前，美國國會眾議院通過《2019年維吾爾人權政策法案》。對此，中國多個部門表示強烈憤慨並堅決反對。

另一方面，央視英文頻道罕見地發布涉及新疆的暴恐片段，出現以往很少見的恐怖襲擊的畫面，可見事件造成大量的人員死傷。外界指，面對西方的指責，北京方面似乎一改往日隱忍策略，而以更公開的姿態來應對不實指責。

（綜合報道）