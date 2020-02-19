【武漢肺炎】小區管控愈趨嚴格　武漢小動物協會暫停救助活動

受新冠肺炎疫情及「封城」等影響，武漢市出現大量留守寵物等待救助的情況，包括武漢市小動物保護協會在內，此前有多個動物救助組織在從事上門救助留守寵物工作。彼時，協會的上門救助工作還可勉強持續，但由於武漢市小區封閉管理相關規定日趨嚴格，這一工作目前已無法繼續進行。 武漢市小動物保護協會會長杜帆周二（18日）向傳媒表示，受武漢市小區封閉管理影響，協會已於近日停止上門救助留守寵物工作。

2月10日，武漢市新冠肺炎防控指揮部發布第12號通告稱，即日起在全市範圍內所有住宅小區實行封閉管理。自此，上門救助留守動物的工作人員基本無法自由出入自己和求助人所在小區。據杜帆介紹，受這一規定影響，武漢市小動物保護協會的上門救助留守寵物工作停止在了2月15日。

據介紹，自武漢「封城」以來，武漢市小動物保護協會共收到4200餘個求助，登記在冊的申請有1400個，68名義工和工作人員通過17天的工作，完成無償上門服務1400多次。

此外，通過武漢市小動物保護協會建立的上門救助QQ群組、微信群組協助完成了2800多戶留守寵物的救助。統計數據顯示，武漢市小動物保護協會在此期間共為將近5000隻包括貓、狗、兔、蛇、鳥、魚等在內的留守寵物補充食物和水。

受小區封閉管理規定影響而停止救助工作的，不僅是武漢市小動物保護協會。一個疫情期間在全國範圍內提供上門救助留守寵物服務的平台的負責人表示，現在武漢區域的救助基本停止。「在這種情況下，我們只能依靠同小區的愛心人士上門幫忙救助。」

然而，受資訊不對稱等因素影響，能夠匹配上的同小區救助並不多。面對如此困境，杜帆呼籲，家中存在留守寵物等待救助的市民，積極去尋找同小區社區工作人員或鄰居上門救助，希望每個人都能為有困難的家庭伸出援助之手；另一方面，目前沒有任何證據表明寵物會感染或者傳播病毒，希望大家不要因為一些謠言而遺棄家中寵物。

（綜合報道）