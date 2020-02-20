【武漢肺炎】武漢書記王忠林暗訪百步亭社區　該區曾辦「萬家宴」

在武漢為中心的新冠肺炎疫情中，曾舉辦萬家宴的武漢百步亭社區屢次成為輿論的焦點。湖北省委常委、武漢市委書記王忠林日前暗訪武漢5個社區，其中就包括曾辦「萬家宴」的百步亭社區。

據武漢市委機關報《長江日報》2月18日報道，王忠林一行直接深入羅家莊長航小區、百步亭怡康苑北區、後湖惠民苑社區委員會、六角亭自治社區、民意街仁厚社區進行現場督察。

王忠林探訪了武漢多個社區。（影片截圖）

在百步亭怡康苑北區，王忠林詢問關於小區封閉管理後有何難處，在得知居民外出購買急需藥品的訴求較多後，王忠林指出，社區要幫着搞好代買、團購和配送的問題，防止再出現在超市「趕大集」的現象。

資料顯示，百步亭社區是武漢的大型純居民社區，2019年12月，常住戶為4.4萬戶，實有人口14萬人。

在此前的1月18日，即中國衛生部門更新疫情發出前一天，當地媒體報道顯示，武漢市百步亭社區舉行了有四萬個家庭參加的「第二十屆萬家宴」，引發爭議。

1月21日，武漢市市長周先旺在接受央視專訪時曾解釋，「今年之所以繼續舉辦這個活動，是基於之前我們對這一次疫情傳播是人與人之間有限性傳播的這個判斷，所以對這件事預警不夠。」

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2月初，百步亭社區被指出現多個「發熱門棟」，再次引發關注。雖然許多網民懷疑這與此前的「萬家宴」有關，但有專家否認，認為應該是有居民接觸了其他發熱病患而被感染。

2月18日，王忠林結束基層暗訪後，在武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部召開視頻例會。對於武漢市拉網清底排查，王忠林表示，「過程中，各區之間並不平衡，有的區在認真組織，有的區大而化之」。