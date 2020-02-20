【一箭四星】中國西昌成功發射4顆新技術試驗衛星

2月20日5時07分，中國在西昌衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，採取一箭四星方式，成功將新技術試驗衛星C星、D星、E星、F星發射升空。

官方指，衛星順利進入預定軌道，主要用於在軌開展新型對地觀測技術試驗。此次任務是長征系列運載火箭的第326次航天飛行。

中國在疫情爆發後的首次航天發射活動。（影片截圖）

據哈爾濱工業大學官網，該校負責研製了其中的新技術試驗衛星E星。

該項目是國家高分重大專項支持的重點項目，具有創新性強、技術難度大、系統複雜等特點，對拓展中國新型對地觀測技術有重要意義。

國家高分重大專項工程是中國國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006至2020年） 的16個重大科技專項之一。

自2013年以來，中國已連續發射多顆高分系列衛星。2013年4月，高分一號升空；2014年8月，高分二號升空；2016年8月，高分三號升空；2015年12月，高分四號升空；2018年5月，高分五號升空；同年6月，高分六號升空；2019年11月，高分七號升空；2015年6月，高分八號升空；同年9月，高分九號升空；2018年7月，高分十一號升空；2019年11月28，高分十二號升空。