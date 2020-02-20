【武漢肺炎】中國向日本捐贈新冠病毒核酸檢測試劑盒

新冠肺炎疫情期間，日本大力援助中國。獲得中國官方民間感謝。近日，得知日本新冠病毒核酸檢測試劑盒不足後，中方施以援手。

中國駐日使館發言人2月20日回答相關問題時表示，日本國內新型冠狀病毒肺炎疫情持續發展。中方對此高度關注，感同身受。得知日方新冠病毒核酸檢測試劑不足後，中方立即向日方表達提供協助意願，並採取行動。經過多方協調，近日，中國駐日使館通過深圳華大基因科技有限公司和深圳市猛獁公益基金會緊急向日本國立傳染病研究所捐贈一批新冠病毒核酸檢測試劑盒。

開展核酸檢測，是目前及時有效發現和控制新冠肺炎傳染源的重要手段，核酸檢測可以有效做到早發現，早隔離。（中新社）

發言人強調，病毒沒有國界之分，需要國際社會共同應對。中方願繼續向日方提供力所能及的幫助，密切開展溝通合作，攜手早日戰勝疫情，共同維護兩國人民健康安全以及地區和世界公共衛生安全。

此事亦引發中國輿論熱潮。中國網友紛紛評論稱，「投桃報李，相互幫助」「有來有往，大國風範」「君子之交，禮尚往來」「四海皆兄弟，誰為行路人」。

自新冠肺炎疫情爆發以來，日本多次向中國援助援助物資。對此，中國外交部發言人華春瑩2月初在一次例行記者會上表示，注意到了日本民眾「温暖人心的舉動」，「在當前抗擊疫情的艱難時刻，我們對其他國家人民給予中國的同情、理解和支持表示衷心感謝，銘記在心」。

中國駐日大使孔鉉佑2月13日在題為「鄰里之道 守望相助」的文章中指出，中日人員往來頻繁，利益深度交融，同時在自然災害、重大傳染性疾病等各種風險挑戰面前休慼與共。中日兩國共同經歷的這些災難和疫情就像一面鏡子，映照出兩國長期以來守望相助的鄰里之道。

不過，除了對中日友好關係的關注外，還有網友對日本疫情表示擔憂，希望日本政府重視起來。

停泊日本橫濱大黑碼頭的「鑽石公主號」因為曾接載一名來自香港的確診患者，所有乘客和船員2月3日起於船上接受隔離，隔離期19日屆滿後，日本政府才批准病毒檢測結果呈陰性和沒有病徵的乘客陸續下船。

日本富山縣衛生研究所所長大石和德接受媒體採訪時曾預判「不用擔心日本國內受到疫情影響」，而隨着疫情的蔓延，在最新的採訪中，他也轉變態度表示，「新冠肺炎疫情是否會在日本大規模爆發，未來一兩週是關鍵所在。」