【武漢肺炎】日本疫情蔓延　中方：感同身受　願提供支持幫助

新型冠狀病毒肺炎疫情在日本持續蔓延。日本多地連日來新增多宗確診病例，分析指日本已處於疫情國內爆發的早期階段，目前阻止感染繼續蔓延難度較大。 對此，中國外交部發言人耿爽周一（17日）表示，儘管當前中國國內疫情形勢依然嚴峻，但中方願在努力抗擊本國疫情的同時，進一步同日方分享信息和經驗，並根據日方需要，積極向日方提供力所能及的支持和幫助。

日本疫情持續蔓延，不少民眾出門已戴上口罩。（資料圖片）

耿爽說，中方正密切關注日本國內新冠肺炎疫情發展，對此感同身受。疫情無國界，人間有真情。國際社會特別是鄰國之間理應加強合作，攜手應對這一挑戰。日本政府和社會各界迄今為中國抗擊疫情提供了真誠友善的支持和幫助，中方對此銘記在心，深表感謝。

耿爽表示，中方願進一步同日方分享信息和經驗，並根據日方需要，積極向日方提供力所能及的支持和幫助。事實上，雙方已經着手開展這方面的具體工作。中方願同日方繼續保持溝通協調，加強防疫合作，共同維護兩國人民的生命安全和身體健康，維護地區和世界的公共衛生安全。

武漢疫情發生後，日本有藥妝店為武漢祈福。（微博）

武漢肺炎疫情爆發後，日本政府表示將全力協助中國抗擊疫情，日本官方和民間亦積極捐贈醫療物資，還有一些商舖張貼「武漢加油」等告示。

中國外交部發言人華春瑩2月4日曾在網上記者會表示，很多中國網民都注意到疫情期間日本人民溫暖人心的舉動。中方對其他國家人民的同情、理解和支持表示衷心感謝，銘記在心。

（綜合報道）