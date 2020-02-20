天價片酬末日？廣電總局：總片酬不得超總成本40%　審片提供合同

國家廣播電視總局近日發布了《關於進一步加強電視劇網絡劇創作生產管理有關工作的通知》，針對電視劇、網劇備案審查流程、電視劇「注水」（拖劇情）、演員「天價片酬」等行業痼疾，提出了新要求。

國家廣播電視總局下發通知遏制天價片酬和拖劇情行為。（網上圖片）

《通知》中提出，為打擊劇集「注水」現象，電視劇及網劇提倡不超過40集，鼓勵30集以內短劇創作；同時為遏制天價片酬，要求在電視劇網絡劇完成片審查階段，製作機構須將製作成本決算配置比例情況報告、演員片酬合同影印件，提交至有關廣播電視主管部門備案。每部電視劇網絡劇全部演員總片酬不得超過製作總成本的40%，其中主要演員片酬不得超過總片酬的70%。

而為促進製作機構嚴肅創作態度，《通知》要求，杜絕利用題材「跑馬佔地」、急功近利等不良傾向，自本通知印發之日起，在申報備案公示時，製作機構須向有關廣播電視主管部門承諾已基本完成劇本創作。

《通知》並提到，內容涉及政治、軍事、外交、國家安全、統戰、民族、宗教、司法、公安、反腐等敏感內容的，申報拍攝製作備案公示前須徵得省、自治區、直轄市以上人民政府有關主管部門或者有關方面的書面同意意見。

（新華社）