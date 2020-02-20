28歲中國女子在美失蹤逾4個月　美籍丈夫被控謀殺罪

28歲中國女子夢琪（音譯）自2019年10月8日從位於美國密蘇里州（Missouri）哥倫比亞市的家中離奇失蹤以來，至今已超過4個月。夢琪的遺體尚未被找到，但她的美籍丈夫埃利奇（Joseph Elledge）近日仍被控犯下謀殺罪。

綜合美媒報道，居住在密蘇里州哥倫比亞市的埃利奇19日被控犯有一級謀殺罪。法庭記錄顯示，他涉嫌殺害夢琪。此前，根據對其妻子失蹤案調查中發現的證據，埃利奇還被指控危害兒童福利和虐待兒童。

據悉，埃利奇在夢琪離奇失蹤後有多處疑點。在10月9日醒來發現妻子不見後，這名男子超過24小時都沒有告訴任何人有關妻子失蹤的消息，而是選擇打電腦遊戲。儘管期間他聯繫了母親和朋友，但卻沒有提及夢琪不見的情況。

此外，在夢琪失蹤後的幾個小時內，埃利奇還帶着兩人1歲大的女兒開車去了偏僻的鄉下，到過可以通往一條河的小路上。警方在聲明中指出，他所前往的位置是可以丟棄屍體，且無法很快追蹤到的地方。

涉虐待兒童罪名被捕

在2019年11月的聽證會上，檢察官就認為埃力奇是夢琪失蹤和謀殺案的主要疑犯，並將這名男子形容為是「嫉妒、有控制和操縱慾的精神病患者」。法庭上公布了這對夫妻的多段錄音，其中可以聽到埃力奇對夢琪說「你最好回到中國」、「我要把你埋在土裏」等驚人內容。

2019年10月底，警方稱在尋找夢琪下落的過程中，發現了埃力奇的虐童證據，隨後以涉嫌虐待或忽視兒童的罪名將他逮捕。警方在聲明中提到，埃力奇的iPad上出現了兒童臀部出現瘀傷的照片和影片。儘管埃力奇聲稱「可能是在捏或是抱着孩子時導致了瘀傷」，但警方卻指出這種瘀傷「看起來像是由于某種打擊引起的」。

（綜合報道）