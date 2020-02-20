【武漢肺炎】管軼團隊發論文佐證：穿山甲為新冠病毒潛在中間宿主

「穿山甲是新冠病毒的潛在中間宿主」這一觀點又添新證據。2月18日，港大管軼教授課題組與廣西醫科大學胡艷玲課題組合作的研究在論文預印網站bioRxiv上發布，該研究表明穿山甲很可能是新冠病毒從蝙蝠到人類的中間宿主。

2月7日，華南農業大學發布消息稱，華南農業大學、嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室教授沈永義、肖立華等科研人員，通過聯合攻關，在新型冠狀病毒潛在中間宿主的溯源上取得突破。他們的最新研究表明，穿山甲為新型冠狀病毒的潛在中間宿主。

管軼課題組在新發表的論文中又佐證「穿山甲是新冠病毒的潛在中間宿主」研究。

此次管軼課題組在新發表的論文中又佐證上述研究。在科研團隊發表的這篇《中國南部馬來半島穿山甲中2019-nCoV相關冠狀病毒的鑑定》的論文中提出，儘管蝙蝠可能是2019-nCoV的宿主，但任何促進向人類轉移的中間宿主的身份都是未知的。

此次研究科研團隊從中國南部緝私行動中繳獲的穿山甲中分離出了新冠病毒。鑑定結果表明，元基因組測序鑑定出穿山甲相關冠狀病毒，屬於2019-nCoV相關冠狀病毒的兩個亞系，其中一個在受體結合區與2019-nCoV高度相似。

全球的穿山甲非法貿易情形嚴峻。（資料圖片）

該研究指出，透過分析穿山甲冠狀病毒多個譜系的發現及其與2019-nCoV的相似性，認為應將穿山甲視為這種新型人類病毒的可能中間宿主，並建議應將穿山甲從潮濕的市場上移除，以防止人畜共患病傳播。

2月15日，國務院聯防聯控機制新聞發布會上，科技部社會發展科技司司長吳遠彬表示，就華南農業大學團隊提出穿山甲可能是新冠病毒的中間宿主之一，科技部正組織有關科研團隊進行論證，對新冠病毒從穿山甲到人的傳播方面也在進一步加緊研究。

（澎湃新聞）