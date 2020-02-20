【武漢肺炎】中央預算安排7億補助　支持武漢醫療救治能力建設

中央指導組成員、國家發展改革委員會副主任連維良今天（20日）下午在國務院新聞辦記者會上表示，中央預算連續3批安排了7億多元（人民幣，下同）補助，支持武漢醫療救治能力建設。

連維良表示，中央指導組圍繞實現「床等人」目標，進行「兩增一改造」：增加定點醫院、方艙醫院；對具備條件的隔離點改造成為隔離治療點，定點醫院的規模要達到3萬張以上，方艙病房規模也要達到3萬張以上，隔離治療點的規模要達到1萬張以上，使得具有醫治能力的病房規模達到7萬張左右。

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他指出，中央為此預算連續3批安排了7億多元補助，支持武漢醫療救治能力建設。截止到20日上午，3萬張定點醫院床位已經全面落實到具體醫院，具備接受病人條件的床位達到2.4萬張，方艙床位已經增加到2.5萬張，其中已配備醫護人員具備收治病人條件的達到1.26萬張，隔離治療點的床位達到4000張。

他介紹，實現「床等人」的具體要求是要確保定點醫院和方艙醫院動態保有3000至4000張床位可以隨時接收病人，為確保病人能夠順利入住，醫護人員、醫用物資、後勤服務都要同步跟上，使患者能夠安心治療，使醫護人員能夠解除後顧之憂。

（國家衛健委）