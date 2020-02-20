【武漢肺炎】湖北再延遲復工3周　不早於3月11日　開學仍無時間表

新型冠狀病毒感染的﻿武漢肺炎疫情持續擴散，湖北此前宣布，全省各類企業復工延遲至不早於2月20日24時。 湖北省政府網站今日（20日）發布最新通告稱，將繼續延遲復工開學，省內各類企業不早於3月10日24時前復工。

湖北省仙桃市的企業加班生產防疫醫療物資。（中新社）

通告指出，省內各類企業先按不早於3月10日24時前復工。涉及保障疫情防控必需（醫療器械、藥品、防護品生產和銷售等行業）、公共事業運行必需（供水、供電、油氣、通訊等行業）、群眾生活必需（超市賣場、食品生產和供應等行業）及其他涉及重要國計民生的相關企業除外。復工企業要嚴格落實各項疫情防控措施，依法保障勞動者合法權益。各行業主管部門要加強對企業防疫工作的指導和監督，堅決防止聚集性感染。

至於省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園開學時間，同樣繼續延期。不過，具體開學時間就未定。通告稱，將根據疫情防控情況，經科學評估後確定，並提前向社會公布。

武漢各住宅小區實行封閉管理。圖為武漢市青山區紅鋼城街道青揚社區工作人員清點為居民購買的生活必需品。（中新社）

通告還指出，湖北省居民（包括在湖北探親訪友休假的外地人員）應嚴格遵守現居住地疫情防控要求，儘量減少出行，不參加聚集性活動，做好居家環境衛生。出入公共場所必須佩戴口罩，對不聽勸阻的人員依據相關法律法規予以處理。

據湖北衛健委數據，2月19日0時至24時，湖北新增確診新型冠狀病毒肺炎病例349宗，新增出院1209宗，新增病亡108宗，累計確診病例62031宗。目前仍在院治療43745宗，其中重症9128宗、危重症2050宗，均在定點醫療機構接受隔離治療。現有疑似病例3456人，當日新增880人，當日排除872人，集中隔離3334人。累計追蹤密切接觸者214093人，尚在接受醫學觀察65525人。

（綜合報道）