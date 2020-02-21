【武漢肺炎】中科院院士：氣溶膠僅極端環境下存在傳播可能

2月21日，國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制舉行新聞發佈會。在發布會上，中國科學院院士周琪表示，目前，病毒所有最有效、最切實的病毒傳播途徑依然是呼吸道的飛沫傳播和接觸傳播，氣溶膠僅極端環境下存在傳播可能。

針對當前各行各業正在有序恢復生產，如何對做好防護時，周琪在回答如何防護時講了兩個方面的問題：首先病毒是怎麼找到你的，其次病毒是怎麼侵入人體的。

中國科學院院士周琪。（中新網）

「在科研攻關團隊根據前方一線人員和科研人員反映的問題可能性，比如說氣溶膠、糞口傳播，我們都不放過任何一種可能性，按照不同的生活場景，設計了很多的試驗，來回答病毒致病致毒的可能性和機制。」周琪稱。

最切實途徑仍是飛沫傳播和接觸傳播

他舉例稱，針對氣溶膠的團隊，多個跨學科做了很多的試驗，中科院團隊設計了30立方米的人工氣候類比的環境，模擬艙裡檢驗不同的病毒載量下，利用不同的動物看病毒在什麼情況下能夠侵害到集體。

「初期的試驗顯示，所有最有效、最切實的病毒傳播途徑依然是呼吸道的飛沫傳播和接觸傳播，氣溶膠的傳播只有在極端情況下，比如說滿足密閉空間，長時間暴露，在正常的工作和生活環境中這種可能性是微乎其微的。」周琪稱。

寧夏銀川，轉運醫療廢物結束後，轉運人員和醫院工作人員填寫轉運聯單，確認轉運重量。（中新社）

對於複產復工的機構而言，周琪提出兩個建議：一是對於相對人員密集的工作場景場合要保持通風；二是在工作場合裡，同事之間保持適度的距離都是有效的防護手段。

新冠肺炎是不能通過皮膚侵入人體

「即使病毒找到了我們，我們還要看病毒是怎麼進入人體的，現在病毒進入人體都是通過我們的黏膜，也就是口、鼻、眼，主要是口鼻，所以在病毒進入人體的過程裡面做好對這些部位的重點防護就非常重要。」周琪稱，在人員密集區域正確佩戴口罩是可以切斷病毒進入機體的管道，關於其他的接觸可能性。

「比如說糞口傳播，到今天為止所有的臨床實踐和科學實驗都證明，新冠肺炎是不能通過皮膚侵入人體的，如果保持正確的洗手習慣和勤洗手習慣，是可以避免這些傳播途徑的。」周琪說，他相信隨著確診病人和疑似病人數量的不斷下降，隨著我們對新冠病毒特性的不斷理解，隨著病毒防控手段的不斷更新，精准地防控病毒傳播是完全可以實現的。

（澎湃新聞）