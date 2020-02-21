【武漢肺炎】湖北浙江山東多所監獄爆發疫情　505名囚犯確診染病

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，早前重災區湖北省以外地區傳來好消息，連續16天錄得新增確診病例數字下跌。 惟據國家衛健委在周五（21日）公布的最新數字，周四（20日）全天湖北省以外地區有258宗新增確診病例，連降的勢頭未能延續。

據了解，周四的新增確診病例突然大增，其中原因是山東及浙江在當天均有監獄出現疫情爆發。兩所監獄「貢獻」多達227宗新增確診病例，佔總數近九成。

十里豐監獄在1月25日為囚犯舉辦健康知識座談會。（網上圖片）

浙江省通報周四當天全省共有28宗新增確診病例，其中27宗是浙江十里豐監獄的囚犯。連同此前已公布的7宗確診病例，該座監獄至今已有34名囚犯確診，並且全部都是輸入性病例。對此，監獄政委和監獄長已被免職，公安機關同時對一名涉事幹警立案調查。

至於在山東省，據山東省衛健委主任襲燕在周五的記者會上介紹，全省在周四共報告有202宗新增確診病例，其中在任城監獄有200宗。該座監獄有207宗確診病例，涉及7名幹警及200名囚犯。

任城監獄有200名囚犯確診染病。（網上圖片）

對於任城監獄的情況，省政府新聞發言人于成河直言教訓極其深刻，已進行調查並對相關責任人員啟動問責程序，省司法廳廳長兼省監獄管理局黨委書記解維俊、黨委副書記姜運華、副局長王文杰、任城監獄監獄長劉葆善、黨委副書記劉勇剛、副監獄長陳為寧、副監獄長（試用期）鄧體賀、副監獄長（試用期）房德峰全部被免職。

另外重災區湖北省發布數據稱，在周四（20日）當天共新增631宗確診病例，累計確診病例已達62662宗。事實上，湖北省最初公布僅新增411宗，及後於今天（21日）下午訂正為631宗。省衛健委通報，訂正的原因經審核確認監獄系統當天共有220宗新增確診病例。截至周四，監獄部門共報告有271例新型冠狀病毒肺炎確診病例，其中230宗是在湖北省武漢女子監獄，另外41宗則在湖北省沙洋漢津監獄。

武漢女子監獄有超過200名囚犯確診染病。（網上圖片）

據司法部監獄管理局負責人何平表示，目前沒有發生監獄在押囚犯死亡事件，並稱會對監獄內的疑似病例及其密切接觸者一律隔離觀察，對確診患者一律送診治療，確保全部得到及時救治。

由於任城監獄的情況嚴重，中央政法委宣布組成調查組，由副秘書長雷東生任組長，組員有中央政法委、最高人民檢察院、公安部、司法部有關負責人，一同赴山東任城監獄就疫情情況進行全面調查。

（綜合報道）