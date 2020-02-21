【武漢肺炎】湖北昨日新增病例441宗變631宗：監獄逾200囚犯確診

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，重災區湖北省發布數據稱，在周四（20日）當天共新增631宗確診病例，累計確診病例已達62662宗。 事實上，湖北省最初公布僅新增411宗，及後於今天（21日）下午訂正為631宗。 據省衛健委通報，訂正的原因經審核確認監獄系統當天共有220宗新增確診病例。

湖北省衛健委指，湖北監獄系統並沒有接入傳染病疫情網絡報告系統，及至周四晚上接到監獄部門的手工報卡後，經認真審核確認，確認截至周四，監獄部門共報告有271例新型冠狀病毒肺炎確診病例。

武漢女子監獄有超過200名囚犯確診染病。（網上圖片）

其中有51宗確診病例前期已納入相關地區統計並公布，故其餘220宗確診病例及10宗疑似病例，就納入周四的數據。按照最新統計數字，湖北省在周四新增確診病例數由411宗訂正為631宗，累計確診病例由62442宗訂正為62662宗。至於新增疑似病例則由1269宗訂正為1279宗，現有疑似病例由4084宗訂正為4094宗。

另據湖北省監獄管理局透露，該271宗確診病例中，230宗是在湖北省武漢女子監獄，另外41宗則在湖北省沙洋漢津監獄，均為輸入性病例。為此，湖北省武漢女子監獄因防控工作不力，監獄長已被免職。至於湖北省沙洋漢津監獄則有一名幹警未如實報告生活軌迹，被給予黨內嚴重警告處分。

（綜合報道）