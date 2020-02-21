【武漢肺炎】山東任城監獄疫情大爆發　中央政法委派調查組

日前，山東任城監獄集中爆發新冠肺炎疫情，逾200人感染。對此，中共中央政法委決定成立調查組，赴山東展開相關調查。

據截山東方面早前發布的消息，至2月20日，山東省已全面完成對任城監獄相關人員2077人的核酸檢測，確診病例207例，其中，幹警7例，服刑人員200例，幹警7例之前已統計在濟寧病例中即時發佈。對所有確診人員已採取了有效治療措施。

對於這一事件，經中央批准，近日，中央政法委組成調查組，由中央政法委副秘書長雷東生任組長，中央政法委、最高人民檢察院、公安部、司法部有關負責人蔘加，赴山東省就任城監獄新冠肺炎疫情有關情況進行全面調查。

而據山東省委組織部官方微信公眾號此前消息，因任城監獄疫情防控不力，經山東省委研究決定，免去解維俊的省司法廳黨委書記、廳長，省監獄管理局黨委書記、第一政委職務。

解維俊出生於1963年1月，淄博人，曾任濰坊市委常委、市紀委書記，菏澤市委副書記等職。2015年初，升任菏澤市長，2018年初改任司法廳廳長。

疫情發生後，1月30日至2月3日，解維俊接連4天，在省監獄局指揮中心調度指揮疫情防控工作。在2月12日召開的山東省監獄系統疫情防控工作調度視頻會議上，解維俊還指出，疫情防控工作取得階段性成效。