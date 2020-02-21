【武漢肺炎】中國與東盟舉行新冠肺炎特別外長會　中方透露細節

中國外交部發言人耿爽在2月21日，介紹了中國外交部部長王毅20日出席中國-東盟關於新冠肺炎問題特別外長會的相關細節。

耿爽表示，「新冠肺炎疫情發生後，中國和東盟迅速商定舉行了這次特別外長會。這是自疫情發生以來，地區國家首次聚焦公共衛生安全的多邊外長會，具有特殊重要意義。會議十分成功，取得了積極成果，發表了《中國—東盟關於新冠肺炎問題特別外長會聯合聲明》。會議期間，中國和東盟各國臨床醫學專家還平行召開了視頻會議，重點圍繞診療方案和救治經驗進行了富有成果的交流。」

2月20日，中國外交部長王毅出席在老撾萬象舉行的中國-東盟新型冠狀病毒肺炎特別外長會議。（AP）

耿爽指出，「王毅國務委員兼外長和東盟各國外長就中國和東盟攜手應對疫情達成了重要共識，一致認為要同舟共濟、相互支持、共克時艱。」

王毅介紹了中國為抗擊疫情采取的有力舉措及明顯成效，並提出四點合作倡議：一是加強對接，聯防聯控；二是着眼長遠，確立長效合作機制；三是理性應對，戰勝恐慌；四是化危為機，培育新合作增長點。

目前，新冠肺炎疫情已蔓延到國際社會。截至2月20日24時，日本「公主號」郵輪累計確診726例，但郵輪上共有2,666名來自世界各地的乘客和1,045名船員，經計算，公主號郵輪確診病例佔比接近20%，確診病例按月增加2.98%，大幅超過同期中國確診病例增速。

「鑽石公主」號郵輪上感染新冠肺炎人數不斷增加，引發外界擔憂。（AP）

實際上，中國累計確診病例增速在近7日均維持在個位數，而公主號郵輪因種種原因導致確診病例增速持續高於10%。雖然各國都在進行撤僑，但是郵輪上新冠肺炎疫情的診斷治療問題仍然不容忽視。

據中國官方2月21日消息稱，中國全國新增治癒病例連續3天超過新增確診，救治壓力正逐步減輕。截至2月20日24時，全國新冠肺炎累計確診75,465例，現有確診54,965例。新增確診899例，累計治癒18,264例，其中，重症病例連續2日減少，抗疫成果顯著。

但就在21日，中國官方透露，截至20日24時，湖北、浙江、山東5個監獄發生了罪犯感染疫情，共有確診病例505宗。目前這五個監獄沒有重症及死亡病例。