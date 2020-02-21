【武漢肺炎】中日抗疫互助引熱議　中國外交部10字回應

中國外交部在2月21日評價了在新冠肺炎疫情蔓延期間，中國與日本兩國的互助行為稱，「投我以木桃，報之以瓊瑤」。

日前，日本政府第5架接返僑民包機向武漢運送了新一批醫療防護援助物資，有不少中國網友在網上留言致謝，並表示日本國內也面臨抗擊疫情任務，日本朋友要給自己留一點防疫物資，保護好自己。

中國駐日本使館發佈消息稱，中方近日向日本國立傳染病研究所捐贈了一批新冠病毒核酸檢測試劑盒。

當地時間2月18日，日本東京塔攜手松山芭蕾舞團、除夕夜點亮中國紅執行委員會，再度以中國紅點亮東京塔，為中日兩國攜手抗擊疫情加油打氣，為中國、日本、人類祈福。 （中新社）

針對上述報道，中國外交部發言人耿爽表示，「疫情無國界，人間有真情。面對這場突如其來的嚴重疫情，中日作為一衣帶水的友好鄰邦，理所當然要加強合作，攜手應對。疫情發生以來，日本政府和人民第一時間向中方伸出援手，向中方提供了寶貴的支持和幫助，中方銘記和珍惜這份友情。當前日本國內疫情也牽動中國人民的心，我們感同身受。」

耿爽說道，「投我以木桃，報之以瓊瑤」。「儘管當前中國國內疫情形勢依然嚴峻，防疫物資還不是那麼充裕，但我們願在努力抗擊本國疫情的同時，進一步同日方分享信息和經驗，並根據日方需要，繼續向日方提供力所能及的支持和幫助。中日兩國互幫互助，傳遞的是友誼，收穫的是互信。這也是中國與整個國際社會共同應對全球性挑戰的一個縮影。中方願同日方繼續保持密切溝通，加強協調合作，共同維護兩國人民的生命安全和身體健康，為維護地區和世界的公共衛生安全作出積極貢獻。」

「鑽石公主」號郵輪上感染新冠肺炎人數不斷增加，引發外界擔憂。（AP）

到當地時間2月20日，困擾日本政府的「鑽石公主號」郵輪的風波似乎暫告一段落：船上各國僑民即將被接走，患病人員則已轉運至各地醫院接受救治。

可隨着船上第一批500名新型冠狀病毒檢測呈陰性的乘客解除隔離觀察，並經由橫濱返回各自家中，以東京為中心的日本各地還是陷入了恐慌的局面。而這種局面的形成，就與一位登上「鑽石公主號」的日本傳染病權威在2月18日的「吹哨」行為分不開。

外界擔心東京奧運會或受疫情影響。（路透社）

面對拉響警報，哨聲四起的東京，日本當局宛若無事發生的態度，以及吹哨人在2月20日凌晨自行封口的局面更令人不安。加之到20日，更有下船後的乘客因新冠肺炎病發身亡，至此，以東京為中心，恐慌的氣氛就蔓延了開來。

新冠肺炎在日本的傳播已經在2月15日，即日本厚生勞動省確認疫情發生後引發了人人自危的局面。到17日，日本TBS電視台甚至播出了記者在採訪中遭遇「無症狀感染者」的畫面。同日，日本共同社也宣布旗下記者因接觸感染者需隔離，涉事人員還包括一名採訪日本首相安倍晉三的政治記者。