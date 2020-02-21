【武漢肺炎】湖北新增病例「核減」風波　應勇：已確診病例須加回

新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北省，省衛健委早前公布周三（19日）的統計數字，稱全省新增349宗確診病例，與此同時武漢市有615宗確診病例，原因是其他地區有所「核減」。 由於武漢市的數字竟較全省為高，引起輿論嘩然，湖北省衛健委副主任塗遠超在周五（21日）引述省委書記應勇強調，已確診的病例不允許核減，已核減的必須全部加回，並且會對相關責任人查清事實，嚴肅問責。

應勇強調，已確診的病例不允許核減，已核減的必須全部加回，並且會對相關責任人查清事實，嚴肅問責。（中新社）

據了解，由於湖北省新近採用最新第六版的診療方案，導致部分地區的部份已確診病例不再符合標準，所以統計總數後就將其「核減」。在第五版的診療方案中，湖北省放寬確診標準，納入「臨床診斷」，即疑似病例且具有肺炎影像學特徵者，但其後第六版診療方案將「臨床診斷」刪去。

在周五舉行的湖北疫情防控新聞發布會，省衛健委副主任塗遠超表示，近幾天湖北省特別是武漢市發布的數據的調整，引起社會高度關註，「對此，省委書記應勇同誌高度重視，明確要求對已確診的病例不允許核減，已核減的必須全部加回，對相關責任人要查清事實，嚴肅問責。」

（綜合報道）