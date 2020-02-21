【武漢肺炎】推遲批准印度軍機入境撤僑？　中方：不存在拖延

印度將再派軍機從武漢撤離印度公民，不過由於技術原因被推遲，有聲音質疑是中方拖延發放飛行許可。 對此，中國外交部發言人耿爽周五（21日）回應稱，中方一直為印度接回本國公民提供協助，不存在中方拖延發放飛行許可的情況。

印度空軍C17運輸機是該國最大的軍用飛機，曾多次在印度撤僑行動中發揮主要作用。（飛揚軍事論壇）

在今天例行記者會上，有記者提問，據印媒2月20日報道，印度空軍飛機C-17原定於周四飛往武漢，疏散被困在那裏的印度人，但由於技術原因被推遲了。有來自印度斯坦時報的記者稱，為什麼中國推遲批准印度空軍飛機運送醫療物資入境，以及從武漢和湖北撤離印度人?

耿爽表示，中方一直為印度接回本國公民提供協助，目前已有400多名在湖北的印公民回到了新德里。「關於印方計劃接回剩餘的80名印公民，兩國主管部門正溝通協調，不存在中方拖延發放飛行許可的情況。」

耿爽表示，中國政府高度重視所有在華外籍人員的生命安全和身體健康，已經並將繼續向他們提供一切必要的幫助。目前，中方的防疫措施正不斷取得成效，希望有關國家重視世衛組織的合理建議，避免過度反應。中方也將同國際社會共同應對疫情，促進世界公共衛生事業。

據《今日印度》與《印度時報》等傳媒2月18日報道，印度官方消息人士稱，印度將於2月20日派遣一架C-17軍用運輸機前往武漢，疏散更多印度人，並向中國運送一批醫療用品。

C-17「全球霸王」是印度空軍庫存中最大的軍用飛機。這種飛機可以攜帶大型作戰設備、部隊和人道主義援助物資，在任何天氣條件下進行長距離飛行。印度國家航空公司印度航空（Air India）已經分兩次從武漢疏散了約640名印度人。據估計，超過100名印度人仍然居住在武漢，其中一些人決定不回印度。

事實上，在武漢爆發疫情後，多國紛紛採取措施阻止疫情「進口」，並撤走其滯留在武漢及湖北地區的僑民。尤其是在世界衛生組織（WHO）公布「武漢肺炎」疫情屬「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）之後，愈多國家或地區宣布收緊入境、防疫措施，撤僑的進度亦有加快。