【武漢肺炎】點名紅十字會等組織　民政部：防止慈善之名利益輸送

新型冠狀病毒疫情重災區湖北武漢，當地紅十字會在疫情處理方面出現不少問題，引起社會極大關注。民政部在周五（21日）表明，要求紅十字會等慈善組織增強慈善捐贈工作的精準性和透明度，特別提到「堅決防止以慈善之名搞利益輸送」。

疫情重災區的湖北省武漢市，當地紅十字會早前被揭發有捐贈物資滯留倉庫等問題。（微博）

民政部要求各級民政部門要全面履行好指導監督疫情防控慈善捐贈的法定職責，進一步補短板、堵漏洞、強弱項，提升慈善活動監管水平，著力抓好已經制定的各項政策措施的落實落細落地。

民政部提出當前要重點抓好五方面工作，一是進一步規範慈善組織、紅十字會的公開募捐活動；二是指導慈善組織、紅十字會按照疫情防控需要加快工作節奏；三是壓實慈善組織、紅十字會對捐贈款物管理使用的責任；四是督促慈善組織、紅十字會做到公開透明、回應社會關切；五是加強慈善組織、紅十字會捐贈款物數據彙總報送工作。

民政部強調，當前疫情防控工作仍然處於關鍵階段，要繼續鼓勵更多的單位、個人採取多種形式奉獻愛心，密切關注疫區需求變化和社會捐贈意願變化，引導慈善力量在更多方面積極發揮作用，堅決防止以慈善之名搞利益輸送。

民政部稱，紅十字會、慈善會等樞紐慈善組織要增強合作開放意識和互聯網思維，與其他民間慈善力量、現代物流企業合作，增強慈善捐贈工作的精準性和透明度。

（綜合報道）