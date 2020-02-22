【武漢肺炎】湖北神農架新增一例確診病例　潛伏期長達27天

在連續16天無新增確診病例後，2月21日，神農架林區新增一例新冠肺炎確診病例。專家表示，患者1月24日從鄂州妹妹處返回神農架，其妹1月25日發病，而患者本人2月19日才發病，潛伏期長達27天。

據神農架林區新冠肺炎防控指揮部通報，患者姜某某，男，神農架人，現年70歲。1月24日乘私家車從鄂州市華容區返回神農架松柏鎮。2月19日晚出現發熱(體溫37.5℃)伴乏力等症狀，2月20日到林區人民醫院就診，後經採集咽拭子開展新冠肺炎病毒核糖核酸檢測，結果呈陽性。患者自述患有高血壓、腦梗等基礎性疾病，曾有2次手術史，返回後一直服藥治療。根據流行病學調查表明，該患者在鄂州的妹妹1月25日發病，2月2日在鄂州市確診為新冠肺炎病例。

據了解，姜某某一家人在鄂州期間，與其妹妹同吃同住3天。1月24日與子女一起返回神農架林區後，未同其他人員密切接觸。同車家屬4人目前身體均無異常，核糖核酸檢測呈陰性，已接受隔離醫學觀察。

負責治療的專家認為，該患者從鄂州返回至2月19日發病，長達27天時間，屬於較長潛伏期的典型病例。專家建議，有與武漢及周邊地區旅行史和居住史的居民，要注意做好自我隔離，降低與他人接觸交叉感染的可能，如有發燒、咳嗽等不適症狀要及時到醫院就診。

此前，湖北神農架林區16天來一直未出現新增病例，而當地新冠肺炎防控指揮部曾在2月17日通報，當地的10宗確診病例，也已全部治癒出院。

（湖北日報）