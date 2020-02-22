【武漢肺炎】湖北鄂州派出所私分捐贈物資　所長等三人被停職免職

湖北鄂州早前被揭發當地有派出所疑似發生警員私分捐贈慰問物資，多達八箱的蔬果交由家人取走。官方隨後回應稱將組織全面、深入的調查，如發現違規違紀行為，無論涉及任何單位、任何個人，絕不姑息，堅決嚴肅處理。 及至周五（21日），鄂州市的疫情防控指揮部宣傳組通報調查結果，共計有3人被查處，包括鄂城區鳳凰街道疫情防控指揮部指揮長、發改經信局局長及鳳凰派出所所長。

通報稱，鳳凰街道疫情防控指揮部指揮長余建兵不正確履行職責，違反疫情防控捐贈生活物資分配管理規定，擅自擴大發放範圍和發放標準，違規分配和領取捐贈生活物資；鄂城區發改經信局局長杜煥保，在負責鄂城區捐贈物資分配、發放工作中，不正確履行職責，違反疫情防控捐贈生活物資分配管理規定，擅自決定將有關物資分配給鳳凰派出所；鄂州市公安局鄂城區分局鳳凰派出所所長成學軍，將鳳凰街道下撥的捐贈生活物資分配給所內幹警和工作人員。

通報指，余建兵、杜煥保的行為涉嫌違紀違法，並造成惡劣影響，對二人黨紀立案、監察立案，並予以免職。市公安局同時亦對成學軍予以停職處理。

疑似是警嫂的女士拍片晒命因丈夫的關係獲得大量物資。（影片截圖）

事緣在2月18日，一段湖北鄂州鄂城區公安分局鳳凰派出所分發水果、蔬菜的影片在網上流傳，該批物資疑是貴州的援湖北物資。影片中，可聽見一個女聲，「我老公派出所嗦標（方言，厲害），這個水果四箱子，然後今天發了四箱子菜，這菜全是他們鳳凰派出所發的，這水果四箱子，我拿了三箱子給我家人。」有網民更稱，影片中的女子是該派出所的一名警嫂。

此外，亦有網民爆料，稱當地有官員家屬向朋友大晒所獲得的物資極多，「反正我家裏也是吃不完」，更嘲諷稱「哪個叫你老公不做官的」。

（綜合報道）