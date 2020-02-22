【武漢肺炎】全國飲用水質少量有氯氣殘留　環境部：總體未受影響

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，外界關心重災區湖北省及武漢市會否自然環境亦受污染。 生態環境部在周六（22日）表示，自疫情發生以來，生態環境部門累計對全國6900多個飲用水水源地展開監測，結果表明從2月1日至19日，未發現因疫情影響飲用水水源地水質的情況，少數有氯氣殘留，但濃度都低於自來水廠的出水標準。

據了解，其中備受關注的的湖北省，當地飲用水水源地水質全部達標，武漢多個主要飲用水水源地的水質，均優於有關標準的限值，顯示飲用水水源地水質總體未受疫情影響。

自疫情發生後，全國多地都有大規模消毒行動。（中新社）

此外，全國各省級生態環境部門在2月1日至20日，有對重點地區定點醫療機構、城鎮汙水處理設施的出水水質展開監督性監測。其中武漢市對火神山醫院、同濟醫院、協和醫院等63間新型冠狀病毒肺炎定點醫院，對其污水處理設施出水水質展監測。監測結果表明，定點醫療機構注水處理設施的出水，氯氣殘留濃度基本符合有關標準的限值，至於城鎮注水處理設施的出水則有檢出氯氣殘留。

生態環境部又指，針對疫情防控過程可能存在的過度使用消毒劑的情形，部方有要求在飲用水水源地常規監測指標基礎上，增加氯氣殘留等特徵指標監測，同時又推出相關技術文件，規範應急監測和疫情防護要求，指導各地配合有關部門做好醫療廢水、汙水處理設施出水水質的監督性監測。

資料顯示，氯氣是一種有強烈刺激性氣味的有毒氣體，在自來水中加入氯氣，是為了抑制和殺滅細菌，是一種相對較便宜的消毒劑。以香港為例，水務署近日亦因應疫情，在出廠食水中增加氯氣含量，令氯氣殘留由每公升1毫克上升至1.2毫克，加強保障食水在輸送和貯存過程中保持清潔衛生。水務署的做法仍遠低於世衛建議等於或低於5毫克的劑量。

（綜合報道）