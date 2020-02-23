【武漢肺炎】湖北新增確診630例新增病亡96例　監獄累計確診304例

新冠肺炎疫情在重災區湖北省持續蔓延，據湖北省衛健委，昨日（22日）全省新增新冠肺炎確診病例630例，全省新增病亡96例，全省新增出院1742例。湖北省累計報告新冠肺炎確診病例64084例。 此外，新冠肺炎疫情近期在多地監獄內爆發，昨日湖北監獄新增確診病例32例，湖北的監獄累計確診304例。

武漢女子監獄有多名囚犯確診染疫。（網上圖片）

22日全省新增新冠肺炎確診病例630例，其中武漢市541例、黃石市4例、十堰市8例、襄陽市0例、宜昌市3例、荊州市8例、荊門市4例、鄂州市4例、孝感市14例、黃岡市5例、咸寧市0例、隨州市4例、恩施州0例、仙桃市0例、天門市1例、潛江市2例、神農架林區0例、監獄32例。

全省新增病亡96例，其中武漢市82例。全省新增出院1742例，其中武漢市965例。全省累計病亡2346例，其中武漢市1856例。全省累計治癒出院15299例，其中武漢市8171例。

湖北省累計報告新冠肺炎確診病例64084例，其中武漢市46201例、黃石市1001例、十堰市667例、襄陽市1173例、宜昌市917例、荊州市1574例、荊門市918例、鄂州市1379例、孝感市3443例、黃岡市2904例、咸寧市836例、隨州市1300例、恩施州251例、仙桃市571例、天門市494例、潛江市191例、神農架林區11例、監獄253例（另有51例已納入相關市州確診病例，作統計報告）。

全省目前仍在院治療40127例，現有疑似病例3363人，當日新增631人，當日排除1750人，集中隔離3213人。

（湖北省衛健委）