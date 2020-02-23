【武漢肺炎】中央部署推進防疫及經濟發展工作　習近平提15點要求

統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議今天（23日）在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。

中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組成員，中央赴湖北指導組成員，國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制各成員單位主要負責人參加會議。會議以電視電話會議形式召開，各省區市和新疆生產建設兵團以及各市（地、州、盟）、縣（市、區、旗），中央和國家機關各部門、各人民團體，解放軍和武警部隊團級以上單位設分會場。

統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議今天（23日）在北京召開。

習近平強調，中華民族歷史上經歷過很多磨難，但從來沒有被壓垮過，而是愈挫愈勇，不斷在磨難中成長、從磨難中奮起。當前疫情形勢依然嚴峻復雜，防控正處在最吃勁的關鍵階段，各級黨委和政府要堅定必勝信念，咬緊牙關，繼續毫不放松抓緊抓實抓細各項防控工作。要變壓力為動力、善於化危為機，有序恢復生產生活秩序，強化「六穩」舉措，加大政策調節力度，把我國發展的巨大潛力和強大動能充分釋放出來，努力實現今年經濟社會發展目標任務。

習近平強調，這次新冠肺炎疫情，是新中國成立以來在我國發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。對我們來說，這是一次危機，也是一次大考。經過艱苦努力，目前疫情防控形勢積極向好的態勢正在拓展。實踐證明，黨中央對疫情形勢的判斷是准確的，各項工作部署是及時的，采取的舉措是有力有效的。防控工作取得的成效，再次彰顯了中國共產黨領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢。

習近平於2月10日現身北京地壇醫院，並通過視頻連線武漢聽取中央指導組的工作匯報。（新華社）

習近平強調，在充分肯定成績的同時，各級黨委和政府必須高度警惕麻痹思想、厭戰情緒、僥幸心理、松勁心態，繼續毫不放松抓緊抓實抓細各項防控工作，不獲全勝決不輕言成功。習近平提出7點要求。

第一，堅決打好湖北保衛戰、武漢保衛戰。要緊緊扭住城鄉社區防控和患者救治兩個關鍵，堅決遏制疫情擴散輸出，加強力量薄弱地區防控，切實提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率。

第二，全力做好北京疫情防控工作。要堅決抓好外防輸入、內防擴散兩大環節，加強京津冀地區聯防聯控，盡最大可能切斷傳染源。

第三，科學調配醫療力量和重要物資。要關心關愛一線醫務人員，落實防護物資、生活物資保障和防護措施，切實加強防止醫院感染工作，做好醫務人員科學防護和培訓。要密切監測市場供需動態，積極組織蔬菜和畜禽等生產，暢通運輸通道和物流配送。

第四，加快科技研發攻關。要綜合多學科力量開展科研攻關，加大藥品和疫苗研發力度，及時總結推廣有效診療方案。

第五，擴大國際和地區合作。要繼續同世衛組織保持良好溝通，同有關國家分享防疫經驗，加強抗病毒藥物及疫苗研發國際合作。

第六，提高新聞輿論工作有效性。要繼續做好黨中央重大決策部署的宣傳解讀，深入報道各地統籌推進疫情防控的好經驗好做法，完善疫情信息發布，廣泛宣傳抗疫一線的感人事跡，主動回應社會關切。

第七，切實維護社會穩定。要及時化解疫情防控中出現的苗頭性、趨勢性問題，依法嚴懲擾亂醫療秩序、防疫秩序、市場秩序、社會秩序等違法犯罪行為。

2月23日，在重慶火車北站北廣場，來自重慶30個區縣的518位農民工，統一乘坐動車專列赴浙江紹興相關企業返崗復工，這也是重慶發出的首列返崗復工專列。（中新社）

習近平指出，新冠肺炎疫情不可避免會對經濟社會造成較大衝擊。越是在這個時候，越要用全面、辯證、長遠的眼光看待我國發展，越要增強信心、堅定信心。綜合起來看，我國經濟長期向好的基本面沒有改變，疫情的衝擊是短期的、總體上是可控的。習近平就有序復工復產提出8點要求。

第一，落實分區分級精准復工復產。低風險地區要盡快將防控策略調整到外防輸入上來，全面恢復生產生活秩序，中風險地區要依據防控形勢有序復工復產，高風險地區要繼續集中精力抓好疫情防控工作。

第二，加大宏觀政策調節力度。積極的財政政策要更加積極有為，繼續研究出台階段性、有針對性的減稅降費政策，幫助中小微企業渡過難關。穩健的貨幣政策要更加注重靈活適度，用好已有金融支持政策，適時出台新的政策措施。

第三，全面強化穩就業舉措。要減負、穩崗、擴就業並舉，針對部分企業缺工嚴重、穩崗壓力大和重點群體就業難等突出矛盾，支持多渠道靈活就業，做好高校畢業生就業工作。

第四，堅決完成脫貧攻堅任務。要努力克服疫情影響，狠抓攻堅工作落實，幫助貧困勞動力有序返崗，支持扶貧龍頭企業、扶貧車間盡快復工，加快建立健全防止返貧機制。

第五，推動企業復工復產。要落實分區分級精准防控策略，打通人流、物流堵點，放開貨運物流限制，推動產業鏈各環節協同復工復產。要積極擴大國內有效需求，加快在建和新開工項目建設進度，加強用工、用地、資金等要素保障。

第六，不失時機抓好春季農業生產。要抓緊解決影響春耕備耕的突出問題，組織好農資生產、流通、供應，確保農業生產不誤農時。

第七，切實保障基本民生。要保障主副食品供應，強化對困難群眾的兜底保障，對患者特別是有親人罹難的家庭要重點照顧。要統籌做好其他疾病患者醫療救治工作。

第八，穩住外貿外資基本盤。要用足用好出口退稅、出口信用保險等合規的外貿政策工具，保障外貿產業鏈、供應鏈暢通運轉，抓好重大外資項目落地，擴大金融等服務業對外開放，繼續優化營商環境，增強外商長期投資經營的信心。

武漢火神山醫院隔離病房患者逐步康復中。（中新社）

習近平在會議上指出，打好、打贏這場疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰，必須加強黨對統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作的領導。各級黨組織要認真履行領導責任，特別是抓落實的職責，把黨中央各項決策部署抓實抓細抓落地。各級干部特別是領導干部要增強必勝之心、責任之心、仁愛之心、謹慎之心，勇當先鋒，敢打頭陣，主動擔當、積極作為。要在鬥爭一線考察識別干部，對表現突出的干部要大力褒獎、大膽使用，對不擔當不作為、失職瀆職的要嚴肅問責，對在鬥爭一線表現突出的先進集體和個人，要根據情況分層分級予以表彰和嘉獎。要關心關愛廣大基層干部和深入基層的各級干部特別是湖北、武漢等疫情嚴重地區的干部群眾，及時幫助他們解決遇到的實際困難和問題，堅決糾正形式主義、官僚主義做法。要推動防控資源和力量下沉，充分調動社會力量共同參與疫情防控。要針對這次應對疫情中暴露出的明顯短板，總結經驗、吸取教訓，提高應對突發重大公共衛生事件的能力和水平。

會議上習近平還代表黨中央，向全國廣大黨員、干部、群眾特別是湖北和武漢廣大黨員、干部、群眾致以誠摯的問候，向奮戰在疫情防控第一線的廣大醫務工作者、人民解放軍指戰員、各條戰線的同志們表示崇高的敬意，向港澳台同胞、海外僑胞表示衷心的感謝，向為中國疫情防控工作提供各種支持的國家、國際組織、友好人士表示誠摯的謝意，向在抗擊疫情中不幸罹難的同胞、犧牲的醫務人員表示深切的悼念，向正在同病魔作鬥爭的患者及其家屬、因公殉職人員家屬、病亡者家屬表示誠摯的慰問。