女醫生質疑診室甲醛超標被打罵　廣東泗安醫院院長遭免職

近日，網傳廣東省泗安醫院院長陳君輝因醫生林悦芹私自檢測新修診室甲醛含量，而對其辱罵的音頻，引發關注。廣東省衛健委今天（24日）對此事件回應。

據廣東省衛健委2月24日通報，網傳廣東省泗安醫院院長語言粗暴對待職工的音頻，廣東省衛生健康委黨組高度重視，於2020年2月23日晚召開黨組會議專題研究，決定對該院長免職處理並由調查組對該事件進行全面調查。

網傳1月19日的一段對話錄音顯示，陳君輝怒斥女醫生私測醫院甲醛，並威脅說：「如果你在說這個事情，你就死定了，我先問下我陳君輝是什麼人，我是軟硬不吃的。」

據悉，廣東省泗安醫院於2019年年底新裝修了診室，2019年12月28日，院方組織了甲醛檢測。但據醫生林悦芹稱，檢測公司是打開門窗檢測，並沒有按照規則密閉檢測，「我一問，他們還沒有資質，讓我很疑惑」。

次日，林悦芹自己找到檢測公司上門檢測，結果顯示診室及大廳都甲醛嚴重超標。隨後，她向上級反映並表示不願意在新診室工作而遭院長約談。

據林悦芹透露，院長陳君輝在約談她的時候，不僅將文件砸到她臉上，還扇了她一巴掌。

對於此事，廣東省泗安醫院於2月22日22時43分發表聲明回應稱，談話中，女醫生有預謀的製造了被院長打了一巴掌的錄音現場。但在場醫院領導看到該名女醫生用水杯砸向院長，致醫院總支委員李某手腕出血。

聲明還稱，醫院委託廣東安標檢測科技有限公司等兩家專業公司先後進行空氣甲醛檢測。兩家專業公司檢測結果均顯示上班時間空氣甲醛沒有超標。

廣東省泗安醫院以開展皮膚病診療項目為主，包括皮膚科、激光美膚專科和中醫科等。（網上圖片）

資料顯示，廣東省泗安醫院是廣東省衛生健康委員會正處級直屬單位和公益一類事業單位，為省立皮膚病醫院，成立於1958年3月，2017年7月，陳君輝被廣東省衛生計生委黨組任命為泗安醫院院長、黨總支書記。涉事女醫生為該院18位專家之一。

目前，廣東省泗安醫院院長陳君輝已被免職，事件有待進一步調查。