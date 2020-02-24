【武漢肺炎】人民銀行：對疫情防控資金的使用建立全流程監控

﻿國務院聯防聯控機制於今日（24日）下午3時召開記者會，介紹為疫情防控、復工復產和實體經濟發展提供精準金融服務的有關情況，就信貸支持、保險賠付、網上服務等問題回答傳媒提問。

與會嘉賓包括：中國人民銀行金融市場司副司長彭立峰，中國銀保監會政策研究局一級巡視員葉燕斐，中國銀保監會政策研究局副局長吉昱華，北京同仁醫院眼科主任、主任醫師魏文斌。主持人是國家衛健委宣傳司副司長米鋒。

現場記者提問。（01直播）

吉昱華表示，疫情發生以來，各保險公司按照監管要求，多措並舉做好保險理賠服務。主要從3個方面着手：

第一，快速理賠。各間公司都開通了理賠綠色通道，設立了24小時接案和報案電話，簡化了理賠程序，對於受疫情影響的投保群眾，安排專人進行理賠服務。同時銀保監積極利用現代科技，通過互聯網、手機App等網上手段進行理賠服務，簡化實務單證的提取要求，做到一站式直賠。據統計大多數客戶提交理賠申請之後在當天能夠完成理賠，最快的在5分鐘之內完成理賠。有一個例子，一個投保客戶在泰國確診為新冠肺炎，他住院之後提出理賠申請，保險公司和泰國醫院取得聯繫之後，在獲得賬單信息5分鐘內就發出了國際理賠擔保函。

第二，方便理賠。因為在特殊時期一百多間保險公司不同程度的取消了定點醫院、觀察期、免賠額等理賠限制，對出險的客戶應賠盡賠，對正在隔離治療的患者給予了賠付款或慰問金，體現了保險的人文關懷，也體現了保險的溫度。

第三，主動擴展保險責任，將新冠肺炎納入意外險、疾病險保障範圍，取消「特定傳染病」等免責限制。目前共有68間財產保險公司通過擴展產品責任等方式開發了600多款保險產品，70間人身保險公司在不增加保費的前提下，把1210款產品責任範圍擴展到新冠肺炎，惠及到大量保單持有人。

對於廣大消費者關心的理賠時限問題，從監管角度和保險公司角度都希望能夠盡快提高理賠的時效性，這方面也做了大量工作。具體到不同公司，由於不同公司的信息系統不一樣，它的業務流程不一樣，所以它承諾的理賠時限也不盡相同。這個方面消費者可以具體諮詢所投保公司的客服電話，同時歡迎社會監督。監管部門一旦發現理賠中出現的違法違規問題，將依法嚴肅處理，切實維護消費者利益。

下一步，銀保監會將堅持以人民為中心，繼續支持並鼓勵保險公司對現有產品擴展保險責任，從消費者角度出發提供符合疫情防控需求的保險產品，加大政策執行和監管力度，督促保險公司將承保和理賠服務落到實處，同時推動行業產品創新發展，不斷豐富保障責任，為消費者提供更優質的保險供給。總之，希望為全社會織牢保險保障的安全網，做負責任的保險、做有溫度的保險、做講大局的保險。

中國銀保監會政策研究局一級巡視員葉燕斐。（01直播）

葉燕斐表示，要做好線上的業務，首先是金融機構要增強自身金融科技的硬實力，要增強研發投入，提升技術能力。小的金融機構可能自身缺乏研發投入，可以在分清權利和責任的前提下，與有公信力、有誠信的金融科技公司加強合作，提高金融科技應用能力，才能更好地開展線上業務。第二，要修訂好自己的業務制度和業務流程，使之更加適應線上辦理業務的需要。

第三，金融機構要加強與其他部門的互動，加強數據共享，比如台州銀行典型的一種做法，小微企業貸款「三表三品」，電表、水表、氣表，跑到企業去看，如果政府部門和銀行機構加強數據共享，公用事業機構能把一個企業的用氣量、用電量、用水量及時通過線上連接，銀行可以直接查詢，就可以省掉很多現場查詢、辦理業務的需要了。比如一些電子營業執照、許可，如果政府部門可以頒發同等的電子執照、電子許可，和銀行機構聯網，銀行機構可以實時查詢證照辦理情況，也可以免去到現場審核的必要性。還有一些辦理質押，比如不動產抵押，銀行叫他項權證，登記的時候，如果政府部門開放在線登記，把客戶和辦理登記的部門和銀行聯在一起，可以在線辦理，就可以省去現場審核的需要。所以加強部門間的互動、共享和交流非常重要。

第四，監管部門要改進工作。對電子單證、電子影像、電子簽章、電子數據的政府合規性、合法性要充分認同，不能一定要拿紙質的證據或者有人手簽的字、手按的印才合規，這過於教條了，監管要適應時代的變化，線上辦理業務的變化，各方面的努力可以促進線上辦理業務更順利和更便捷。金融科技的發展，特別是疫情的發生，我想對金融業更好地通過金融科技來辦理業務是非常大的機遇。過去消費電子業務辦的比較好，將來通過互聯網、物聯網、工業物聯網的發展，通過線上可以得到很多企業的生產、營銷、進貨方面的數據，這樣可以更好地識別企業的風險，更好地看清楚誰是好的企業、誰是比較差的企業，更好地提升服務的響應速度，改善企業服務的體驗。對好的企業，對金融機構來說是非常大的機遇，對監管部門來說也要適應這種發展需要，監管的科技怎麼樣更加數字化、更加智能化，在某些方面要更高容忍度，鼓勵金融機構創新，適應科技金融發展的需要，鼓勵金融科技更好地為客戶服務。總的來說，這次疫情對金融科技的應用，對監管科技的應用是很大的推動。

調動基層金融分支機構的積極性非常重要，銀行服務企業、服務客戶、服務個人也是靠基層網點、基層分支銀行去做，調動基層分支銀行的積極性，才能更好地支持企業復工復產，措施包括：

第一，作為金融機構，上級部門要給予分支機構充分地授權，給予分支機構充分地信任，因為真正了解客戶的情況、了解企業的情況還是一線的基層網點的客戶經理、分支銀行的行長。

第二，合理考核。基層的客戶經理，分支機構的行長也承擔了很多指標，在疫情防控下，打贏疫情的總體戰、阻擊戰、人民戰，支持企業復工復產、支持小微企業權重的指標可能要提的更高一些，適當降低一些風險方面的考量。

第三，要給基層機構配足資源，包括人力資源、財務資源、科技資源，要打仗總要有「彈藥」，沒有資源他們沒有辦法打，信貸資源要備足。

第四，要盡職免責。只要基層網點盡到相當的責任就要給它免責，企業的貸款目前把握三個原則：一是企業是不是誠實守信的企業；二是企業生產經營活動是不是有市場、有訂單的；三是銀行貸款是不是真正用於生產經營活動，而不是違規流向房地產、違規流向資本市場。只要把握這些方向，大原則把握住了，能免去的責任儘可能給基層網點免去。

第五，要適當提高不良的容忍度。受疫情影響，企業的狀況在變差，整個經濟在下行，如果不良還維持原來那麼低是不太現實的，所以上級部門和監管部門對不良應該有一些寬容度。

第六，即使發生了不良貸款，現在銀行的撥備很充足，資本也很充足，所以可以鼓勵金融機構自主核銷一部份，這樣也會把不良降下來。

記者會現場。（01直播）

彭立峰表示，疫情發生以來，短期內對中國經濟產生了一些影響，對部份行業企業的收入和盈利能力也會產生負面影響，可能會影響相關企業已發行債券的履約情況，人民銀行對這個情況也進行了評估。經過評估認為對市場影響總體可控，主要有幾個原因。

第一個原因，受疫情影響的企業比如餐飲旅遊企業的債券規模在全市場融資規模比重不高，目前這個比例大概1%左右，不會推高整個債券市場的違約風險。

第二個層面，疫情發生以來人民銀行加強逆週期調節，超預期投放流動性，債券市場流動性比較充裕，債券融資成本下降，現在看一年期和三年期AAA級的中期票據收益率是2.75%和3.05%，比春節之前下降了30個基點左右，債券融資成本的下降有利於企業接續它的債務。另外，對於受到影響的金融機構和企業的發債人民銀行也設立了「綠色通道」，所以發行效率的提高也有利於緩解企業再融資壓力。

第三個層面，從全市場來看儘管今年公司信用類債券到期兌付規模仍然比較大，但是它的增速和去年相比是比較低的，特別是民營企業到期兌付的規模明顯下降，所以預期債券違約的風險總體上應該是有所緩解的。

人民銀行也在密切關注着這些企業的財務狀況，根據形勢變化積極採取措施，幫扶這些受影響的企業渡過難關。

為了支持疫情的防控，有一些原來生產服裝、車企，原來不生產防疫物資，現在轉產國家急需的醫療物資，有利於增強防疫物資的增供，有利於打贏防控疫情的阻擊戰。對於這些企業，人民銀行有3條建議，通過這3個方面的措施，相信應該可以滿足這些企業對於資金的需求：

第一，這些企業可以申報全國性或地方性重大企業名單，如果進入名單，就可以納入專項再貸款支持範圍，由銀行對接發放優惠利率貸款。 第二，如果這些企業不能進入重點企業名單，根據29號文的規定，金融機構對於這些企業也應該主動對接，積極提供信貸支持。 第三，如果通過完全市場化融資有困難，政策性銀行就應該跟進，發揮補短板作用。

當前中國金融體系總體是穩健的。2018年以來，根據中共中央、國務院的部署，金融系統和各部門、各地方通力協作，化解金融風險，當前我國經濟宏觀槓桿率過快上升的勢頭得到有效遏制。部份的金融領域，比如互聯網金融、影子銀行，部份大型企業的債務風險這些重要的金融風險領域的治理取得積極進展，中國金融風險總體上是收斂的。新冠肺炎疫情發生以來，一些企業和行業，比如餐飲、交通、旅遊、娛樂都受到了比較得大影響，人民銀行等部門已出台了政策，對於受疫情影響較大的行業、企業存量貸款予以接續，同時不作逾期記錄報送。在貸款風險分類方面也會給予優惠政策。

下一步人民銀行會密切關注這些情況的進展，及時評估它的影響。疫情發生以來中國金融市場包括貨幣市場、債券市場、股票市場、外匯市場運行都是比較穩定的，金融機構運行正常，可以發現中國金融體系在應對風險方面具備較強韌性。從金融市場的運行情況也可以看到，投資者對於這次疫情認為是階段性的，不會影響經濟長期向好的基本面。同時，疫情過後經濟還會出現補償性的增長，我認為這也是防範和化解金融風險的基礎和底氣所在。人民銀行將繼續落實好防範化解重大風險攻堅戰行動方案的各項要求，全力維護金融系統穩定，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

中國銀保監會政策研究局副局長吉昱華。（01直播）

吉昱華表示，疫情發生以來，保險業積極履行社會責任，踴躍向抗疫一線人員捐贈保險，截至目前全行業累計捐贈總計保額11.58萬億（人民幣，下同）的保險保障，為切實保護被保險人利益，中國銀保監會兩次下發通知，一方面積極鼓勵支持保險公司捐贈保險，並豁免了一些捐贈保險品種的限制；另一方面，切實規範保險捐贈行為，要求產品符合信息披露的要求，提取準備金、簽訂合同和出具保單，包括做好服務，特別是對捐贈的保單及時理賠。保險機構做出捐贈之後，切實遵守中國銀保監會相關的規定，把捐贈保單視同正常的保單同樣管理和理賠。在實踐中的確也出現了一些比如因為捐贈過程中受捐面積很大，一時聯繫不上受捐對象的情況，也有投保機構不能第一時間把投保名單提供給保險公司的情況，包括也有您剛才說的醫護人員不能第一時間去簽合同的情況。對這些問題保險公司和相關方面要加強信息溝通和交流，同時銀保監會也考慮實際情況放寬了相關監管要求，比如對一些保單可以進行一定期限的回溯。

目前財產保險公司與疫情相關的理賠是2460萬元，其中給一線醫護人員的理賠是657萬元。人身保險公司共賠付與疫情相關的出險客戶795人次，賠付金額5174萬元，其中屬於贈險項目下的賠付3320萬元，佔比64%。涉及一線醫護人員的賠付338人次，總賠付金額3078萬元。

對於保險公司能否很好地履行服務承諾和賠付承諾的問題，大家應該有信心。從中共中央、國務院的精神看，一直要求保險發揮好經濟「減震器」和社會「穩定器」的作用。從保險行業的屬性看，保險是一個人人為我、我為人人的行業，不僅要錦上添花更重要的是要雪中送炭。從監管要求看，切實保護消費者的利益是監管的天職，所以銀保監會及各地銀保監局將加大對保險公司捐贈行為的監督檢查，確保規範運作、確保及時理賠。

中國人民銀行金融市場司副司長彭立峰。（01直播）

央行：對疫情防控資金的使用建立全流程監控

彭立峰表示，目前人民銀行會已經同有關部門對於疫情防控資金使用建立了全流程監控。我認為全流程的監控重點是把好三道關。第一道關是把好重點企業名單關。要對企業進行嚴格篩選，確保進入名單內的企業符合財政部等5部委文件規定的支持範圍。第二道關是要把好優惠貸款的發放關。首先要壓實銀行責任，承貸銀行是第一責任人，要跟蹤監測貸款運用情況，確保貸款用於疫情防控的領域。其次人民銀行也建立了電子台帳，人民銀行會跟蹤貸款運用情況。第三是企業拿到貸款支持後還要到財政去貼息，財政部門也會對中央財政的貼息情況進行監督。第三道關是把好整個流程的審計關。按照目前的工作機制，優惠貸款的發放情況和專項再貸款的使用情況，人民銀行和審計部門是實時信息共享的。審計部門全程參與監督，保證貸款的公正和公平。對於日常監測中發現的大額貸款異常信息，人民銀行會及時提交給審計部門予以關注。

下一步人民銀行會進一步增強政策透明度，主動接受輿論監督，確保資金真正用於疫情防控最需要的地方。

記者會現場。（01直播）

葉燕斐表示，城商行、農商行和股份制銀行採取靈活方式對待到期客戶的貸款，這個做法是非常好的，尤其是目前疫情嚴重的情況下，採取這種措施有利於緩解企業資金壓力，也有利於經濟的復甦。在風險方面，國家經濟基本面長期向好的趨勢不會變化，企業基本面也是比較好的，在困難時期提供支持，既幫助企業、銀行，也幫助國家，應該說風險不是很大，是可控的。

第二，從中共十八大以來，金融機構都加大了風險化解力度，目前來看銀行金融機構的資本也比較充足，撥備覆蓋率也很高，所以完全有充裕的能力來化解這一風險，出現一些不良也能化解掉。

第三，對於企業的風險要辯證地看，絕大多數企業受疫情影響，可能客戶暫時斷了，銷售現金暫時沒有了，這都是暫時的困難，只要它的基本面是良好的，具有一定發展潛力，現在幫助企業就是幫助銀行自己，就好像醫病一樣，不能讓輕症拖成重症，重症拖成危症，現在看一旦進入重症和或者危症階段再救回來就很難了，所以幫助企業要儘早，儘早貸，能早貸儘可能早貸，這樣才能幫助好企業。

有些國有銀行可能決策鏈條比較長，反應不過來。有些基層銀行反映實施細則不到位，不知道怎麼做。我覺得這些基層銀行要解除顧慮。國務院的政策也好，人民銀行、銀監會的政策都講的很清楚，對受疫情影響的企業、個人可以調整還款期限、調整還款方式，總的政策和原則在那兒，銀行按照商業銀行法是自主經營、自負盈虧、自擔風險的市場主體，根據這個大監管方向組織實施具體的政策，自己實施自己具體的細則，不需要等待監管部門的實施細則。

基層銀行也要勇於擔當、敢於作為，只要看準了的，符合市場需求的，銀行認為這個企業基本面沒有問題的，但它確實是受到疫情影響的，把這個情況說清楚就可以給予優惠政策，不要怕問責。上級部門也會合理考核，你當時是基於甚麼情況給予他貸款延期。只要證據留在那兒，上級部門也不會給你問責。監管部門也不會事後再追責。所以能延的，需要延的，儘可能延，根據實際需要受疫情影響多長時間就延多長時間，銀行一定要根據企業的實際情況靈活的使用政策。打仗就好像救火一樣的，不能等的，不能等上面的政策或者上面的要求，該做的就大膽做，只要留下合理證據就可以了，要有這種精神。

記者會現場。（01直播）

央行：激勵銀行向企業提供增量資金支持

彭立峰表示，當前金融支持疫情防控和企業復工復產工具還是比較多的，初步梳理大概有4個層次：

第一個層次，3千億元專項再貸款政策。由於利率非常優惠加上有財政貼息，這是一個暫時的政策，3千億元是救急的、救命的，必須快速的精準投放出去，所以它的支持範圍是非常嚴格的，相對來說它的支持範圍也是比較窄的。

第二個層次，對企業現存的債務進行接續。這次受疫情影響的企業，特別是中小企業經營比較困難，經營現金流受到了一些影響，但是企業的債務存量很大，每個月都有上萬億元的到期，這時候如果要企業還款就可能導致它的資金鏈斷裂，所以29號文中明確對於因為疫情影響出現還款困難的企業銀行要給予展期或續貸，以緩解迫在眉睫的還款付息壓力。

第三個層次，進一步加大信貸增量支持。現在全國防控疫情形勢取得了積極的進展，各地也在抓緊復工復產。企業要採購原料、發工資，不僅存量債務需要接續，還會有新增資金需求，對於這方面的需求，人民銀行會發揮普惠性的政策工具覆蓋面廣的優勢，激勵銀行向企業提供增量的資金支持，同時引導銀行降低貸款利率、減免服務費用。

第四個層次，優化信貸結構，提高服務效率。在信貸政策執行過程中，考慮到小微和民營企業相對比較弱勢，政策執行方面會有針對性的向他們加大傾斜，通過信用貸款和中長期貸款的投放提高資金支持的質效，資金支持不僅要有數量還要有質量。同時，人民銀行也要求銀行簡化流程，下放審批權限，提高服務效率，使企業能夠盡快儘早取得資金。

上述4個層次的資金支持政策在具體實施過程中也在不斷細化。金融和實體經濟是互利共生的關係，實體經濟興，金融才能榮，所以有一些銀行在上述的政策之外主動和銀行對接，提供資金支持，幫助企業渡過難關，實際上也是在幫自己。至於有銀行向受疫情影響較大的餐飲企業提供低利率資金支持，判斷就是最後一種情況。

主持人通報疫情。(01直播）

主持人通報疫情。2月23日0至24時，各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例409例，新增死亡病例150例，其中湖北149例，海南1例。新增疑似病例620例。當日新增治癒出院病例1846例。解除醫學觀察的密切接觸者16758人。重症病例減少1053例。

截至2月23日24時，據各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例49824例，其中重症病例9915例；累計治癒出院病例24734例；累計死亡病例2592例；累計報告確診病例77150例，其中湖北省訂正重複報告病例195例。現有疑似病例3434例。累計追蹤到密切接觸者635531人，尚在醫學觀察的密切接觸者97481人。

湖北新增確診病例398例，其中武漢348例；新增治癒出院病例1439例，其中武漢772例；新增死亡病例149例，其中武漢131例；現有確診病例45054例，其中武漢35674例，這裏面重症病例9430例，其中武漢8329例；累計治癒出院病例16738例，其中武漢8946例；累計死亡病例2495例，其中武漢1987例；累計確診病例64287例，其中武漢46607例，訂正重複報告病例195例。新增疑似病例450例，其中武漢318例；現有疑似病例2770例，其中武漢1877例。

記者會現場。（01直播）

除湖北以外，全國新增確診病例11例，新增疑似病例170例，新增死亡病例1例，重症病例數減少55例。湖北省以外，有6個省份新增確診病例數均在3例及以下，有24個省份及新疆生產建設兵團無新增確診病例。

2月21日至24日，甘肅、遼寧、貴州、雲南4省先後將突發公共衛生事件應急響應級別由一級調整為三級，山西、廣東由一級調整為二級。全國新增確診病例數已連續5天在1000例以下，現有確診病例數近一週以來呈現下降趨勢，所有省份新增出院病例數均大於或等於新增確診病例數。目前，疫情防控工作取得階段性成效，全國疫情形勢出現積極向好的趨勢。

2月22日至23日，中國—世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組在湖北省開展現場調研。考察組訪問了同濟醫院光谷院區、武漢體育中心方艙醫院，赴省疾控中心調研湖北省和武漢市新冠肺炎疫情防控、醫療救治等情況，並與省聯防聯控機制成員機構負責人和專家進行交流。23日，考察組在武漢向國家衛健委反饋了本次在華考察的情況、主要發現和建議。