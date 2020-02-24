【亞非蝗禍】巴基斯坦蝗蟲肆虐　中國滅蝗工作組抵達提供技術支持

近期，巴基斯坦遭到沙漠蝗蟲襲擊，對該國農業生產和糧食安全造成嚴重影響，對此，中國派出蝗災防治工作組赴巴基斯坦援助。

據農業農村部官網周一（24日）消息，該部和國內有關部門根據巴方需求，制定了援巴蝗災防治工作方案，並於2月23日派出蝗災防治工作組赴巴，2月24日抵達巴基斯坦卡拉奇（Karachi）。

蝗蟲肆虐非洲、巴基斯坦及印度等國，巴基斯坦1月31日宣布全國進入緊急狀態。（AP）

消息指，工作組由農業農村部國際合作司、國家林業和草原局草原管理司、全國農業技術推廣服務中心、中國農業大學和山東省植保總站派員組成，將在巴基斯坦信德省、俾路支省和旁遮普省開展蝗災實地調研，並為巴方提供蝗災防治技術支持。

此前，中國駐巴基斯坦大使姚敬2月18日在會見巴糧食安全與研究部部長巴赫蒂亞爾時就表示，中方將派出由權威專家組成的滅蝗工作組赴巴基斯坦，協助巴方制定有針對性的方案，共同應對蝗災挑戰。

2月11日，聯合國糧食及農業組織（FAO）向全球進行了預警，稱希望全球高度戒備現在正在肆虐的蝗災，防止被入侵國家出現糧食危機。據悉，本次蝗災始於非洲，然後飛過紅海進入歐洲和亞洲，後來到達了巴基斯坦和印度。

據中國科訊微信公眾號2月14日消息，從FAO統計數據看，此次蝗災對農作物的破壞力是東非地區25年之最，是肯尼亞70年之最；而索馬里和埃塞俄比亞直接宣布農業生產完全停滯，數百萬人生命受到前所未有的威脅。FAO副總幹事Maria Semedo發出了最嚴厲的警告：「各國必須立即聯合採取行動，蝗蟲不會等待，它將鋪天蓋地而來並製造毀滅性災難」。

消息指，巴基斯坦則遭遇了非洲蝗蟲與伊朗蝗蟲雙重入侵的打擊，創下該國27年未見的蝗災。

↓↓↓ 蝗蟲已在非洲地區肆虐（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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對此，巴基斯坦官方表示，蝗蟲目前每天破壞約為3.5萬人的口糧，如任其發展，國家將會無糧可收，所以巴基斯坦1月底就宣布國家進入緊急狀態，動用了數百架飛機進行噴灑農藥和驅趕，而其中1架飛機在作業時不幸在拉希姆亞爾汗墜毀。

在2019年年中，也門當地迸現大量沙漠蝗蟲，聯合國糧農組織便預警東非各國，慎防蝗災；然而12月後，預言不幸成真，蝗群飛抵東非，蠶食千里的行軍路由此而始，吉布提、厄立特里亞、埃塞俄比亞、肯尼亞、索馬里、南蘇丹、蘇丹和烏干達等國接連受害。

據聯合國糧農組織估算，肯尼亞、埃塞俄比亞、索馬里為此次受災最重的東非國家，3國境內的蝗蟲總數剛開始只有3,600億隻，現已突破4,000億大關，數萬公頃農田不見青苗，唯餘赤土，堪稱近70年來最嚴重蝗災。而沙漠蝗蟲的生命週期一般為3個月，換句話說，其可以在極短時間內繁衍下一代，而隨着無數小蝗蟲破卵而出，其數量也呈指數式增長。

可以說，沙漠蝗蟲是全世界最具破壞性的遷移害蟲，1群約1平方公里的沙漠蝗蟲，1天可吃掉約3.5萬人份的作物，每日平均可飛行150公里。

因此，FAO專家警告，若無法控制住這波蝗蟲數量，2020年6月旱季開始，蝗蟲數量恐暴增500倍。

（綜合報道）