蝗蟲大軍肆虐巴基斯坦　農民土法敲鐵盆驅趕　內地網民問做乜唔食

沙漠蝗蟲肆虐非洲，更相繼入侵巴基斯坦及印度等地，或會威脅中國。日前，內地傳媒到巴基斯坦拍攝蝗禍情況，當地農民對蝗蟲非常頭痕，也沒有殺蟲劑之類的用品，抗蝗辦法是從社交媒體學來的土法敲鐵盆，試圖製造噪音驅蝗，但要家人每天輪流敲打。微博網民打趣道蝗蟲不敢來中國，因為他們有家禽充當掃蝗大軍，又問為什麼巴基斯坦人不吃掉蝗蟲，但很快有人提醒是有毒的。

沙漠蝗蟲入侵巴基斯坦，整個天空都是。（CCTV截圖）

農民用杆子敲打大鐵盆，製造聲音嚇走蝗蟲，除此之外別無他意。（CCTV截圖）

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東非沙漠蝗蟲入侵多國，1月底蝗軍從伊朗飛至巴基斯坦，巴基斯坦隨即宣布國家進入緊急狀態。日前央視記者到巴基斯坦了解蝗禍，記者所見農田葉片被蝗蟲啃光，只剩下光禿禿的莖。受災農戶稱蝗蟲的數量太多，害他們損失慘重，田裏所有薯仔及其他作物都被毀。而農民拿着杆及大鐵盆，走來走去揮着杆及敲打鐵盆想驅趕蝗蟲。

一名叫阿德納的農民稱這是從社交媒體上學來的土法，雖然有些用，但不停敲鐵盆很耗體力，每天要和家人輪流敲擊驅蝗。接受訪問時，剛好蝗蟲數量減少，他說這個時間蝗蟲多數會飛到樹林裏睡覺。天降蝗禍，阿德納無奈稱敲盆自保外別無他法，幸好牠們聽到敲盆聲真的會逃走，每天想着有沒有新辦法趕走蝗蟲。

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蝗群會在一個地區停留約一周才飛到下個地點，巴基斯坦目前投入多架軍機噴灑農藥，試圖控制災情。較早前有網民提出一旦蝗蟲入侵中國，可以用「牧雞治蝗」古法，養雞來吃蝗蟲，雖已有專家指出不可行，但微博網民看完敲盆影片後，笑稱中國應派「雞鴨鵝掃蝗大隊」去救災，「中國式珍珠雞，母雞中的戰鬥機，出動！」，又有人說可以抓受傷乾淨的蝗蟲入冰箱，全年都能吃，「吃掉牠」、「好想把蝗蟲撿起來炒」，但有人提醒這品種有毒。

聯合國指這種沙漠蝗蟲一天可飛達150公里及產下80至120個蟲卵，可以吃掉和自己體重相約的食物，面積一平方公里的蝗群，一天內就可吃掉夠3.5萬人食用的作物。

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蝗蟲入侵多地，抗蝗最有力的似乎是印度。有印度媒體日前報道，雖然有4000億隻蝗蟲入侵，但印度政府在重災區拉賈斯坦邦和古吉拉特邦使用無人機投放大量殺蟲藥，加上當地氣候又熱又濕，本身不適合沙漠蝗蟲生存，相信已將入侵的蝗蟲消滅。拉賈斯坦邦蝗災應對人員表示，現時蝗蟲只在一小區域出現，料已受控。

（綜合）