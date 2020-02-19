【亞非蝗禍】中國本周派滅蝗專家組赴巴基斯坦　協助應對蝗災

蝗蟲肆虐非洲，蔓延巴基斯坦及印度等亞洲國，巴基斯坦上月底已宣布全國進入緊急狀態，以抵抗蝗蟲災情。 中國駐巴基斯坦大使姚敬周三（18日）在會見巴基斯坦糧食安全與研究部部長巴赫蒂亞爾（Makhdoom Khusro Bakhtiar）時表示，中方將在本周派出由權威專家組成的滅蝗工作組赴巴基斯坦，協助巴方制定有針對性的方案，共同應對蝗災挑戰。

中國駐巴基斯坦大使姚敬會見巴糧食安全與研究部部長巴赫蒂亞爾。（中國駐巴基斯坦大使館網站）

根據中國駐巴基斯坦大使館網站發布的消息，姚敬表示，中方感謝巴基斯坦政府支持中國抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情，高度關注在巴基斯坦爆發的嚴重蝗災，即便在當前抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻，中方仍將考慮提供積極的支持和幫助。中方將在本周內派出權威專家組成的滅蝗工作組，協助巴方制定有針對性的方案。

巴方感謝中方在全力抗擊新冠肺炎疫情的重要時刻，仍然關注並大力支持巴應對蝗災，認為這充分體現了中巴兩國之間患難與共的兄弟情誼。巴基斯坦全力支持中國抗擊疫情，也將為赴巴的滅蝗專家組提供便利。巴方又指，中方的蝗災防治技術世界領先，希借鑒中方先進的蝗蟲綠色防控技術幫助巴應對蝗災。

蝗蟲入侵印巴，位置已逼近中國國境線。專家分析，蝗蟲也許會於今年年中，隨季風進入雲南。（央視新聞）

數以千億計的蝗蟲入侵印巴，位置已逼近中國國境線。對此，中國農科院有專家表示，蝗災飛至西藏的影響不大，但有可能在5、6月隨季風進入雲南，其遷飛路線提醒中國，需要加強對西南邊境地區的蝗災監測。

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（綜合報道）