【武漢肺炎】湖北監獄犯人確診增至323例　逾20人遭黨紀政紀處分

在疫情風暴中心湖北省，其監獄系統現早前曝出大量服刑人員遭感染新型冠狀病毒的消息，而據最新消息，湖北省各監獄中，犯人確診病例增加至323人。

據中央政法委微信公眾號「長安劍」2月24日消息，中共中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新2月24日前往湖北省監獄管理局，聽取了武漢女子監獄、沙洋漢津監獄和湖北省未成年犯管教所的專項匯報，查看了監獄疫情防控工作，並協調解決緊缺防護物資、醫護人員力量等緊迫問題。

陳一新強調，要充分認識監獄疫情防控工作的特殊性、複雜性、艱鉅性，不麻痺、不厭戰、不僥倖、不鬆勁，堵塞管理漏洞，加強防控措施，發揮政法職能，加強戰時紀律，對擔當盡責大力褒獎，對失職瀆職嚴肅問責，對當「逃兵」的就地免職。

據悉，截至2月23日，湖北監獄系統現有犯人確診病例323人，其中武漢女子監獄279人，沙洋漢津監獄43人，湖北省未成年管教所未1人；現有疑似病例10人。

確診者中沒有死亡病例，現有重症病例5人已轉入地方定點醫院，其餘輕症患者將轉入監獄方艙醫院救治。

湖北省已對20餘名相關人員給予黨紀政紀處分，其中武漢女子監獄因發生較大範圍疫情，監獄長被免職，1人被立案調查。湖北沙洋漢津監獄一名警察，因未如實報告生活軌迹，被給予黨內嚴重警告處分。