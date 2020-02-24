【武漢肺炎】等不到包機　台滯鄂血友病童「特例」返台就醫

台灣流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中今天（24日）下午表示，考量滯留在湖北荊門的血友病少年病情急迫，盼讓血友病少年即早得到醫療救助，經台陸委會、海基會與陸方相關團體協商和溝通後，少年及其母親將於24日晚間11時左右抵台，強調這是特例，所以非使用包機型態，但之後自武漢返台者仍是包機型態。

台流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，即將以非包機形式返台的血友病童為緊急醫療需求的特殊個案，之後滯留武漢的台人返台仍是透過包機型態。(洪嘉徽/多維新聞)

台流行疫情指揮中心表示，考量到血友病童與母親均有中華民國籍身分，且該病童因患血友病迫於緊急醫療需求，所以安排了一名護理師及防護裝備，於2月24日下午搭乘至成都的航班，前往當地協助，預計飛機將於24日晚間11時左右抵台。本次協助返台事項屬特殊個案之需求，是基於醫療需求所做的安排，全程均有完善的防護措施，返台後兩人會先至醫院隔離採檢，兩次檢驗均為陰性後，送至集中檢疫所監測健康。

病童未能搭上首架武漢台商包機返台，血友病藥物於2月10日凌晨送至湖北荊門的病童母親手中。（姚人多Facebook）

台流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於血友病少年情況特殊，已經請血友病少年的主治醫師透過視訊了解相關情況外，也已經派一名護理師到成都協助返台。

陳時中指出，本次血友病童及其母親返台一事，是經台陸委會、海基會與陸方相關團體協商和溝通後的安排，屬於特殊案例，強調之後自武漢返台者仍是以包機型態。

血友病童及其母親的相關返台事項，台流行疫情指揮中心說明如下：

一、搭機前：病童及其母親均會測量體温，若有發燒情形則不能上飛機；若無發燒，將由護理師協助進行隔離衣、口罩、面罩等防護裝備着裝。

二、上下機：為避免影響其他乘客，將安排2人先行登機、最後下機，並坐在最後一排，與前面座位至少空兩排。

三、航程中：不供餐、不服務、少用廁所且不與其他乘客共用廁所，航程中原則由護理師協助2人照護。

四、返台入境：病童及其母親由專人協助完成入境檢疫作業程序後，依照後送流程，由救護車載往後送醫院進行隔離採檢（入境檢疫、後送相關工作人員均著防護裝備）。

五、後續檢疫：檢驗陽性，則住院隔離；兩次檢驗均為陰性，送至集中檢疫所。