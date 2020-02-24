【武漢肺炎】世衛考察組：病毒未發生變異　新增病例下降80%切實

據央視新聞報道，中國—世衛組織聯合專家考察組今晚（24日）在北京舉行記者會指出，新型冠狀病毒未發生明顯變異，30至69歲患者佔77.8%，呼吸道飛沫與接觸是主要傳播途徑，且各年齡層均無免疫力。此外新型冠狀病毒有武漢、湖北省內、省際及特殊場所人群等4類傳播途徑，而武漢封城「有效阻止疫情向世界蔓延」。

中國—世衛組織聯合專家考察組17日赴北京、廣東、四川考察，22至23日在湖北進行現場調研；24日晚上，中國—世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組在北京舉行新聞發布會，考察組中方組長，國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年，考察組外方組長，世衛組織總幹事高級顧問布魯斯·艾爾沃德介紹考察組現場調研情況並回答記者提問。

中國—世衛組織聯合專家考察組24日在北京舉行記者會。（世界衛生組織微博）

考察組中方組長、國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年在會上通報：

1、關於對新冠病毒的認識：通過對不同地點分離出的104株新冠病毒株進行全基因組測序，證實同源性達99.9%，提示病毒尚未發生明顯的變異。

2、關於新冠肺炎疫情的流行病學特征：根據傳染病網絡直報信息系統數據以及湖北武漢、廣東深圳和廣州、四川成都等現場考察，聯合考察組對新冠肺炎流行病學特征有以下認識：

一是人口學特征。患者平均年齡51歲，30–69歲患者占77.8%，77.5%的病例來自湖北。

二是動物宿主。目前的研究表明，蝙蝠有可能是新冠病毒的宿主，穿山甲可能是新冠病毒的中間宿主之一。

穿山甲可能是新冠病毒的中間宿主之一。（資料圖片）

三是傳播途徑。目前認為，呼吸道飛沫和接觸傳播是主要的傳播途徑，已從一些確診患者的糞便中檢測出新型冠狀病毒，存在糞-口傳播風險。新冠病毒可能通過氣溶膠傳播，但在中國這不是主要的傳播方式。

四是家庭聚集性。從廣東和四川的現場考察來看，78%-85%的聚集病例發生在家庭。

五是密切接觸者管理。在廣東和四川，現場流行病學工作者幾乎對所有已發現的密切接觸者進行了追蹤和醫學觀察，大約1%-5%的密切接觸者實驗室確診為陽性。

六是易感性。新冠病毒是一種新的病原體，因此，各年齡段人群均對新型冠狀病毒沒有免疫力，普遍容易感染。

新冠病毒尚未發生明顯的變異。（資料圖片）

梁萬年指出，新型冠狀病毒的傳播動力學有4種：第一種是武漢傳播。武漢早期發現的病例大多與華南海鮮市場的暴露有關；隨後，病毒透過接觸海鮮市場的人群擴散到社區，形成社區傳播。此外還有湖北除武漢外其他地區的（省內）傳播、湖北省以外其他地區（省際）及特殊場所人群（醫療機構、監獄等特殊場所）等傳播途徑。

全國有超3,000名醫護人員感染新冠肺炎。（AP）

他表示，自2020年1月23日起，在武漢及周邊城市採取的交通管制等封城措施，有效阻止了疫情向全國及全世界其他地區進一步擴散蔓延。

他指出，關於醫療機構和醫務人員感染，據報告，全中國共有3000多名醫務人員感染新冠肺炎病例，絕大部分醫務人員感染病例來自湖北武漢。

此外考察組外方組長，世衛組織總幹事高級顧問布魯斯·艾爾沃德在通報考察組現場調研情況時指出，中國所采取的策略改變了新增確診病例快速攀升的曲線，能夠說明這一點的最簡單、直接的就是數據。

世衛組織-中國冠狀病毒病聯合專家考察組外方組長，世衛組織總幹事高級顧問布魯斯·艾爾沃德在發布會上用圖表展示中國疫情防控措施的效果。（世衛組織微博）

布魯斯·艾爾沃德指出他兩周前剛到中國的時候，每一天新報告的確診病例大概都是兩千多。當聯合考察團結束考察任務的時候，昨天報告的確診病例是416例，兩周之內實現了80%的下降。

布魯斯·艾爾沃德指出，這樣的數據下降是切實的。數據在不斷地變化，做統計也面臨挑戰，考察組是通過不同信息的來源，來確定這樣的下降是真真切切的。實地學習和考察會看到許許多多的事實，這些事實再一次不容質疑地確認了這種真切數據的下降。

中國—世衛組織聯合專家考察組17日赴北京、廣東、四川考察，2月22日至23日，聯合專家考察組在湖北省開展現場調研。考察組訪問了同濟醫院光谷院區、武漢體育中心方艙醫院，赴省疾控中心調研湖北省和武漢市新冠肺炎疫情防控、醫療救治等情況，並與省聯防聯控機制成員機構負責人和專家進行交流。23日，考察組在武漢向國家衛健委反饋了本次在華考察的情況、主要發現和建議。

2月22日至23日，中國—世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組在湖北省開展現場調研。圖為2月23日，聯合專家考察組在同濟醫院（光谷院區）現場調研。（中新社）

據國家衛健委數據，2月23日0至24時，全國各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例409例，新增死亡病例150例，其中湖北149例，海南1例。新增疑似病例620例。當日新增治癒出院病例1846例。解除醫學觀察的密切接觸者16758人。重症病例減少1053例。

截至2月23日24時，據各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例49824例，其中重症病例9915例；累計治癒出院病例24734例；累計死亡病例2592例；累計報告確診病例77150例，其中湖北省訂正重複報告病例195例。現有疑似病例3434例。累計追蹤到密切接觸者635531人，尚在醫學觀察的密切接觸者97481人。