【武漢肺炎】首降至個位數！　湖北省以外全國24日新增9例確診

撰文：褚文
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據衛健委通報，2月24日0時至24時，全國新增新型冠狀病毒肺炎確診病例508例，其中，湖北省新增確診病例499例，湖北外新增病例9例；全國新增死亡病例71例，其中湖北68例，山東2例，廣東1例，新增疑似病例530例。
當日新增治癒出院病例2589例，解除醫學觀察的密切接觸者15758人，重症病例減少789例。
截至2月24日24時，中國全境現有確診病例47672例（其中重症病例9126例），累計治癒出院病例27323例，累計死亡病例2663例，累計報告確診病例77658例，現有疑似病例2824例。累計追蹤到密切接觸者641742人，尚在醫學觀察的密切接觸者87902人。
湖北新增確診病例499例（武漢464例），新增治癒出院病例2116例（武漢1391例），新增死亡病例68例（武漢56例），現有確診病例43369例（武漢34691例），其中重症病例8675例（武漢7647例）。累計治癒出院病例18854例（武漢10337例），累計死亡病例2563例（武漢2043例），累計確診病例64786例（武漢47071例）。新增疑似病例373例（武漢282例），現有疑似病例2,292例（武漢1529例）。